सलाइवा के नमूने और स्वैब से हो सकेगी ओरल कैंसर की पहचान, IIT इंदौर के शोध से जगी नई उम्मीद
आईआईटी इंदौर के शोधकर्ताओं ने ओरल कैंसर की पहचान के लिए एक नई, सुई-रहित विधि विकसित की है। यह विधि लार और मुंह के स्वैब नमूनों का उपयोग कर बीमारी के श ...और पढ़ें
HighLights
आईआईटी इंदौर ने ओरल कैंसर पहचान की नई विधि विकसित की।
लार और स्वैब नमूनों से ओरल कैंसर के शुरुआती संकेत पहचाने जाएंगे।
यह विधि त्वरित, सस्ती और नॉन-इनवेसिव है, मरीजों को होगा फायदा।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। ओरल कैंसर भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है, जिसकी समय पर पहचान करना चुनौतीपूर्ण है। इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर के शोधकर्ताओं ने एक नई और सुई-रहित विधि विकसित की है।
शोध में शामिल मेहता फैमिली स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रो. हेमचंद्र झा और डॉ. तरुण प्रकाश वर्मा के अनुसार, ओरल कैंसर के प्रारंभिक संकेत सलाइवा (लार) के नमूनों और मुंह के अंदर से लिए गए सामान्य स्वैब के माध्यम से पहचाने जा सकते हैं। इस अध्ययन में गवर्नमेंट कॉलेज आफ डेंटिस्ट्री के डॉ. दीपक अग्रवाल ने भी सहयोग किया।
बीमारी के लक्षण दिखने से पहले बदलाव की पहचान
शोध में ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस पर ध्यान केंद्रित किया गया। शोधकर्ताओं ने लिक्विड क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक का उपयोग करते हुए स्वस्थ व्यक्तियों और रोगियों के नमूनों की तुलना की। उन्होंने पाया कि शरीर में वसा, ऊर्जा, ऑक्सीडेटिव तनाव, ऊतक मरम्मत और प्रतिरक्षा गतिविधियों में विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, जो बीमारी के स्पष्ट लक्षण प्रकट होने से पहले ही सामने आते हैं।
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बायोप्सी के मुकाबले आसान और नॉन-इनवेसिव तरीका
वर्तमान में ओरल कैंसर की जांच करना कठिन है, क्योंकि बायोप्सी एक इनवेसिव प्रक्रिया है। यह नई विधि त्वरित, सस्ती और नॉन-इनवेसिव है। इस शोध के निष्कर्ष ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर में प्रकाशित हुए हैं, इसके लिए पेटेंट आवेदन भी किया गया है। शोधकर्ता अब बड़े रोगी समूहों में इन निष्कर्षों का सत्यापन करने का कार्य कर रहे हैं।
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शोध का अंतिम उद्देश्य समाज और लोगों की सेवा करना होना चाहिए। यह अध्ययन इसका अच्छा उदाहरण है। इससे देशभर के सामान्य मरीजों के लिए कैंसर की प्रारंभिक और दर्दरहित पहचान संभव हो सकती है।
- प्रो. सुहास जोशी, निदेशक, आईआईटी इंदौर
ओरल कैंसर स्पष्ट होने से पहले ही लार और ओरल म्यूकोसल सतह पर संकेत छोड़ देता है। हमारा उद्देश्य इन नॉन-इनवेसिव संकेतों को ऐसे व्यावहारिक उपकरणों में परिवर्तित करना है, जिनसे उच्च जोखिम वाले मुंह के कैंसर-पूर्व घावों की प्रारंभिक पहचान और बेहतर निगरानी संभव हो सके। -प्रो. हेमचंद्र झा, प्राध्यापक व शोध टीम के सदस्य