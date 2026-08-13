सलाइवा के नमूने और स्वैब से हो सकेगी ओरल कैंसर की पहचान, IIT इंदौर के शोध से जगी नई उम्मीद

डिजिटल डेस्क, इंदौर। ओरल कैंसर भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है, जिसकी समय पर पहचान करना चुनौतीपूर्ण है। इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर के शोधकर्ताओं ने एक नई और सुई-रहित विधि विकसित की है।

शोध में शामिल मेहता फैमिली स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रो. हेमचंद्र झा और डॉ. तरुण प्रकाश वर्मा के अनुसार, ओरल कैंसर के प्रारंभिक संकेत सलाइवा (लार) के नमूनों और मुंह के अंदर से लिए गए सामान्य स्वैब के माध्यम से पहचाने जा सकते हैं। इस अध्ययन में गवर्नमेंट कॉलेज आफ डेंटिस्ट्री के डॉ. दीपक अग्रवाल ने भी सहयोग किया।

बीमारी के लक्षण दिखने से पहले बदलाव की पहचान शोध में ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस पर ध्यान केंद्रित किया गया। शोधकर्ताओं ने लिक्विड क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक का उपयोग करते हुए स्वस्थ व्यक्तियों और रोगियों के नमूनों की तुलना की। उन्होंने पाया कि शरीर में वसा, ऊर्जा, ऑक्सीडेटिव तनाव, ऊतक मरम्मत और प्रतिरक्षा गतिविधियों में विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, जो बीमारी के स्पष्ट लक्षण प्रकट होने से पहले ही सामने आते हैं।

खबरें और भी





