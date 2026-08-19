इंदौर में जर्मन महिला से छेड़छाड़, गांधी हॉल में सेल्फी लेते वक्त सुरक्षा गार्ड ने की आपत्तिजनक हरकत

डिजिटल डेस्क, इंदौर। शहर के गांधी हॉल परिसर में एक जर्मन महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में कार्यरत महिला इंदौर घूमने आई थी। वह गांधी हॉल परिसर में सेल्फी ले रही थी, तभी वहां सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले युवक ने उसके साथ आपत्तिजनक हरकत कर दी।

शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपित को दबोचा घटना के बाद महिला घबरा गई और उसने पुलिस से शिकायत की। मामले की सूचना मिलते ही एमजी रोड पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित दीपक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित मूल रूप से सीहोर का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

नशे में था आरोपित एमजी रोड पुलिस के मुताबिक घटना के समय आरोपित नशे की हालत में था। घटना के बाद महिला काफी परेशान हो गई थी। पुलिस ने उसकी काउंसलिंग कराई और शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की।