इंदौर में जर्मन महिला से छेड़छाड़, गांधी हॉल में सेल्फी लेते वक्त सुरक्षा गार्ड ने की आपत्तिजनक हरकत
इंदौर के गांधी हॉल परिसर में एक जर्मन महिला के साथ सुरक्षा गार्ड ने छेड़छाड़ की, जब वह सेल्फी ले रही थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
HighLights
इंदौर के गांधी हॉल में जर्मन महिला से दिनदहाड़े छेड़छाड़।
सुरक्षा गार्ड दीपक ने सेल्फी लेते वक्त की आपत्तिजनक हरकत।
घटना से विदेशी मेहमानों की सुरक्षा पर एक बार फिर उठे सवाल।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। शहर के गांधी हॉल परिसर में एक जर्मन महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में कार्यरत महिला इंदौर घूमने आई थी। वह गांधी हॉल परिसर में सेल्फी ले रही थी, तभी वहां सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले युवक ने उसके साथ आपत्तिजनक हरकत कर दी।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपित को दबोचा
घटना के बाद महिला घबरा गई और उसने पुलिस से शिकायत की। मामले की सूचना मिलते ही एमजी रोड पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित दीपक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित मूल रूप से सीहोर का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
नशे में था आरोपित
एमजी रोड पुलिस के मुताबिक घटना के समय आरोपित नशे की हालत में था। घटना के बाद महिला काफी परेशान हो गई थी। पुलिस ने उसकी काउंसलिंग कराई और शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की।
विदेशी मेहमानों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
इंदौर में विदेशी महिला से छेड़छाड़ की यह घटना इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि पिछले साल एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के साथ भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। उस मामले में आरोपित अकील पर खिलाड़ी के साथ बैड टच करने का आरोप लगा था।
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लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने इंदौर में महिलाओं के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों और मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा और निगरानी को लेकर अब सख्ती की जरूरत महसूस की जा रही है।