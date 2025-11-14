Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP के मंदसौर में इंजीनियर के बेटे का अपहरण, फिरौती में मांगे 50 लाख रुपये

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:35 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक इंजीनियर के बेटे हर्षल जैन का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी है। हर्षल गुरुवार सुबह से लापता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही खुलासा करने की बात कह रही है। हर्षल के पिता कमल जैन लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    हर्षल जैन।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मप्र के मंदसौर जिले में लोक निर्माण विभाग गरोठ में कार्यरत इंजीनियर कमल जैन के पुत्र हर्षल जैन का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ता ने हर्षल के मोबाइल से ही काल कर 50 रुपये मांगे हैं। हर्षल गुरुवार सुबह से ही घर से गायब था। शाम को काल आने पर उसके अपहरण का खुलासा हुआ। इसके बाद इंजीनियर थाने पहुंचे। पुलिस इस मामले में जल्द ही खुलासा करने की बात कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोटा जाने के लिए निकला था

    लोनिवि के इंजीनियर 60 वर्षीय कमल कुमार पुत्र बाबुलाल जैन निवासी डाक बंगला परिसर ने शामगढ़ थाने में रिपोर्ट लिखाई कि 13 नवंबर को सुबह करीब 6 बजे शासकीय कार्य से भोपाल जा रहा था। पत्नी उमा व पुत्र 26 वर्षीय हर्षल जैन घर पर ही थे। सुबह 10:30 बजे पत्नी उमा का फोन आया कि हर्षल सुबह 8:15 बजे घर से उसके दोस्त की कार(आरजे 45 सीवाय 5738) लेकर गया था, जो अभी तक वापस घर नहीं आया है और मोबाइल भी बंद है।

    हर्षल के कोटा (राज.) के दोस्त यश बजाज से बात हुई तो उसने कहा कि मेरी कार के चेचट टोल पर टोल कटने का मैसेज आया है। हर्षल मुझे गाड़ी देने कोटा आ रहा होगा, जैसे ही हर्षल मेरे पास आता है आपको खबर कर दूंगा। शाम तक यश बजाज के पास भी हर्षल नहीं पहुचा । फिर मुझे शाम 7:27 बजे हर्षल के फोन से काल आया व जिस पर अनजान व्यक्ति ने बोला कि आपके लडके का किडनेप हो गया है। सुबह तक 50 लाख की व्यवस्था कर लेना बाकी आप समझदार है। उसके बाद फोन कट गया व फोन लगाने पर बंद हो गया।

    इधर थाना प्रभारी अभिषेक बोरासी अपनी टीम के साथ हर्षल को खोजने में जुटे हैं। कमल जैन लोक निर्माण विभाग में गरोठ एसडीओ भी रहे हैं। अभी हर्षल का कोटा में कूलर स्टैंड का कारोबार भी बताया है।