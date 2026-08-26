दृष्टि खोई, लेकिन दिशा नहीं: 79 की उम्र में भी दृष्टिबाधितों के जीवन में नई रोशनी भर रहे इंदौर के डॉ. जीडी सिंघल

पूजा गीते, इंदौर। जीवन में चुनौतियां कई बार रास्ता रोकने के लिए नहीं, बल्कि नई दिशा दिखाने के लिए आती हैं। इंदौर के 79 वर्षीय वरिष्ठ चिकित्सक और समाजसेवी डॉ. जीडी सिंघल इसका प्रेरक उदाहरण हैं। करीब 20-22 वर्ष की उम्र में जेनेटिक नेत्र रोग के कारण उनकी आंखों की रोशनी धीरे-धीरे चली गई।

चिकित्सकों ने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि इस रोग का कोई उपचार नहीं है और समय के साथ उनकी दृष्टि पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसके बावजूद उन्होंने न तो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ा और न ही जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प।

बचपन में ही पढ़ाई के साथ बढ़ा संघर्ष 15 जून 1947 को गुना में जन्मे डा. सिंघल का बचपन सामान्य रूप से बीता, लेकिन 10-12 वर्ष की उम्र में परिवार की आर्थिक स्थिति बदल गई। इसके बाद पढ़ाई के साथ संघर्ष भी बढ़ा।

मिडिल बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और 1967 में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। एमबीबीएस के दौरान ही उन्हें अपनी आंखों की गंभीर बीमारी के बारे में पता चला। वर्ष 1973 में उन्होंने एमबीबीएस पूरा किया और सरकारी सेवा में असिस्टेंट सर्जन के रूप में कार्य शुरू किया।

चुनौती को बनाया जीवन का उद्देश्य दृष्टि कम होने के साथ उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के पुनर्वास को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। दिल्ली, देहरादून और मुंबई में उन्होंने दृष्टिबाधितों के पुनर्वास और प्रशिक्षण से जुड़ी संस्थाओं से विशेष प्रशिक्षण लिया। 1982 में इंदौर लौटने के बाद मध्य प्रदेश दृष्टि कल्याण संघ से जुड़े। पिछले 45 वर्षों से वे संस्था के महासचिव के रूप में दृष्टिबाधित बच्चों और युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।