नहीं मिली एंबुलेंस, सड़क किनारे साड़ियों की आड़ में कराना पड़ा प्रसव; धार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल
धार जिले के गुजरी गांव में एंबुलेंस न मिलने के कारण एक गर्भवती महिला को सड़क किनारे प्रसव करना पड़ा। इस घटना ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन ...और पढ़ें
HighLights
एंबुलेंस की अनुपलब्धता के कारण गर्भवती महिला हुई परेशान।
धार के गुजरी गांव में गर्भवती महिला का सड़क पर प्रसव।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर गंभीर सवाल उठे।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। धार जिले के धामनोद क्षेत्र के ग्राम गुजरी में गुरुवार को स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर सामने आई। ग्राम भारुडपुरा की गर्भवती संगीता को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद समय पर एंबुलेंस नहीं मिल सकी। स्वजन उसे निजी वाहन से अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन गुजरी पहुंचते-पहुंचते दर्द तेज हो गया। अस्पताल महज करीब 200 मीटर दूर था, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही सड़क किनारे साड़ियों की आड़ बनाकर महिला का प्रसव कराना पड़ा।
स्वजन का आरोप है कि उन्होंने मदद के लिए 108 एंबुलेंस सेवा पर फोन किया था, लेकिन एंबुलेंस किसी अन्य स्थान पर होने के कारण समय पर नहीं पहुंच सकी। मजबूरी में परिवार महिला को दूसरे वाहन से अस्पताल लेकर रवाना हुआ। इसी दौरान गुजरी में प्रसव पीड़ा बढ़ गई और आसपास मौजूद महिलाओं की मदद से सड़क किनारे ही प्रसव कराया गया।
अस्पताल से 200 मीटर पहले सड़क पर प्रसव
महिला के साथ मौजूद हीराबाई ने बताया कि एंबुलेंस नहीं मिलने के बाद परिवार निजी वाहन से सरकारी अस्पताल जा रहा था। रास्ते में संगीता की हालत बिगड़ने लगी और वह तेज प्रसव पीड़ा से परेशान हो गई।
स्थिति को देखते हुए आसपास की महिलाओं को मदद के लिए बुलाया गया। सड़क किनारे साड़ियों की आड़ बनाकर महिला का प्रसव कराया गया। हैरानी की बात यह रही कि घटनास्थल से सरकारी अस्पताल की दूरी करीब 200 मीटर ही थी।
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हीराबाई के मुताबिक, वह अस्पताल पहुंची तो वहां तत्काल कोई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं मिला। इसके बाद आसपास की महिलाओं ने ही प्रसव कराने में मदद की।
पूर्व स्वास्थ्यकर्मी ने आगे बढ़कर संभाली स्थिति
इसी दौरान अस्पताल में पहले काम कर चुकी निर्मला हनोतिया ने गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा से परेशान देखा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने आसपास की महिलाओं को साथ लिया और महिला के प्रसव में मदद की।
सड़क किनारे साड़ियों की आड़ में प्रसव के बाद संगीता ने बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद जच्चा और नवजात को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का उपचार किया गया।
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ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल
घटना के बाद स्वजन ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि समय पर 108 एंबुलेंस उपलब्ध हो जाती और स्वास्थ्य केंद्र में जिम्मेदार स्टाफ मौजूद रहता तो महिला को सड़क किनारे प्रसव जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता।
मामले ने ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और प्रसव संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।