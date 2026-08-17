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धार में छात्रावास की बदहाली पर विद्रोह: आधी रात खिड़की से निकलीं 40 आदिवासी छात्राएं, 2.5 किमी पैदल मार्च

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:35 PM (IST)

धार के निसरपुर स्थित माता शबरी आदिवासी कन्या छात्रावास की कुव्यवस्थाओं से परेशान 40 छात्राओं ने आधी रात को खिड़की से निकलकर कुक्षी तक 2.5 किमी पैदल मार्च किया। छात्राओं ने तहसीलदार व पुलिस अधिकारी को अपनी समस्याएं बताईं, जिसके बाद त्वरित समाधान के आश्वासन पर वे वापस लौटीं।

छात्राओं से बात करते अधिकारी। (वीडियो ग्रैब)

छात्राओं से बात करते अधिकारी। (वीडियो ग्रैब)

HighLights

  1. आदिवासी छात्रावास की 40 छात्राओं ने आधी रात को किया पैदल मार्च।

  2. छात्रावास की कुव्यवस्थाओं से परेशान होकर उठाया यह कदम।

  3. अधिकारियों ने जांच शुरू की, ठोस कार्रवाई का आश्वासन।

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के धार जिले में निसरपुर पुनर्वास स्थल स्थित माता शबरी आदिवासी कन्या छात्रावास की कुव्यवस्थाओं से नाराज 40 छात्राओं ने रविवार की आधी रात को पैदल मार्च निकाला। छात्राएं ढाई किमी चलकर कुक्षी पहुंचीं, जहां तहसीलदार व संभागीय पुलिस अधिकारी को अपनी समस्याएं बताईं। त्वरित समाधान के आश्वासन के बाद छात्राएं रात करीब ढाई बजे छात्रावास के लिए लौटीं।

खिड़की के रास्ते बाहर निकली छात्राएं

जानकारी के अनुसार रात में छात्रावास का मुख्य गेट बंद था। छात्राओं ने रात में एक कमरे की खिड़की से लोहे की सरिया निकाल कर परिसर के बाहर छलांग लगा दी। वह कुक्षी-बड़वानी टोल मार्ग पर पहुंच गईं। छात्रावास में चौकीदार आगे की ओर तैनात था और वार्डन अपने कक्ष में सो रही थीं। किसी को भी छात्राओं के बाहर निकलने की भनक नहीं लगी। इससे छात्रावास की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए हैं।

सुबह छात्रावास पहुंचे अधिकारी

इधर छात्राओं के मुखर होने का असर सोमवार सुबह ही दिख गया। एसडीएम विशाल धाकड़ छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के साथ पुराने और खाली पड़े इंग्लिश मीडियम बालक छात्रावास भवन का भी जायजा लिया। छात्रावास को वहां स्थानांतरित करने की संभावना भी देखी गई। इसके बाद अधिकारियों ने कन्या शाला पहुंचकर छात्राओं से सीधे चर्चा की। सहायक आयुक्त, धार पारुल जैन मंगलवार को दौरा करेंगी।

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50 की क्षमता, रह रही करीब 140 छात्राएं

बता दें कि छात्राएं यहां की अव्यवस्था से परेशान हैं। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में करीब 140 छात्राएं रह रही हैं, जबकि भवन की क्षमता करीब 50 की है। इसी भवन में कन्या शिक्षा परिसर की करीब 50 छात्राएं भी रह रही हैं।

क्षमता से अधिक संख्या के कारण एक बिस्तर पर दो से तीन छात्राओं को सोना पड़ता है। सुबह शौचालय और बाथरूम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। भोजन व नाश्ता भी गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलता। उनका कहना था कि अधिकारी अंदर आकर देखने और उनसे समस्याएं जानने के बजाय बाहर से ही लौट जाते हैं।

प्रथमदृष्टया छात्रावास में क्षमता से अधिक छात्राएं होने और व्यवस्थाओं में कमी की बात सामने आई है। अधीक्षिका की भूमिका की जांच होगी। शिकायतें सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- विशाल धाकड़, एसडीएम, कुक्षी (धार)