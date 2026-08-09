धार में रॉन्ग साइड से आए ट्रॉले ने कार को मारी टक्कर, 200 फीट तक घसीटा; महाकाल दर्शन कर गुजरात लौट रहे छह युवकों की मौत

डिजिटल डेस्क, इंदौर। उज्जैन में महाकाल दर्शन कर गोधरा लौट रहे छह दोस्तों की रविवार दोपहर धार जिले के बदनावर में हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। उज्जैन-बदनावर फोरलेन पर ग्राम पंचकवासा के पास माताजी मंदिर के सामने तेज रफ्तार ट्रॉले ने रॉन्ग साइड से आकर सामने से कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

टक्कर के बाद कार को घसीटता रहा ट्रॉला हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा ट्रॉले में फंस गया। इसके बाद ट्रॉला कार को करीब 200 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

कार में फंसे मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए पुलिस और राहत दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्राइंडर मशीन की मदद से कार के दरवाजे और अन्य हिस्से काटकर शवों को बाहर निकाला गया। कार का नंबर जीजे 17-सीके 6134 बताया गया है। इसमें सवार सभी छह युवक गुजरात के गोधरा के निवासी थे और आपस में मित्र बताए जा रहे हैं। महाकाल दर्शन के बाद लौट रहे थे गोधरा जानकारी के मुताबिक सभी युवक शनिवार-रविवार की छुट्टी में उज्जैन आए थे। उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन किए और इसके बाद कार से गोधरा लौट रहे थे। इसी दौरान बदनावर क्षेत्र में उनकी कार की सामने से आ रहे ट्रॉले से भिड़ंत हो गई।

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