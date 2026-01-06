कड़ाके की ठंड बनी काल... धार में नवोदय विद्यालय की 13 वर्षीय छात्रा की पीटी के दौरान साइलेंट अटैक से मौत

Language
    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:07 PM (IST)

    साइलेंट अटैक से मौत (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्यप्रदेश के धार जिले में पड़ रही भीषण ठंड का असर अब बच्चों पर भी दिखाई देने लगा है। बदनावर क्षेत्र स्थित नवोदय विद्यालय, मुलथान में मंगलवार सुबह कक्षा छठवीं की 13 वर्षीय छात्रा की पीटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इस घटना से स्कूल परिसर में शोक की लहर फैल गई।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा निशा सूर्यवंशी (पिता राहुल सूर्यवंशी), निवासी ग्राम मुलथान, रोज की तरह सुबह पीटी के लिए अन्य विद्यार्थियों के साथ स्कूल के मैदान में मौजूद थी। सुबह करीब 7:15 बजे वह अचानक मैदान में गिर पड़ी। मौके पर मौजूद शिक्षकों और छात्रों ने तुरंत उसे संभालने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसे तत्काल सिविल अस्पताल, बदनावर ले जाया गया।

    अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्रा को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम के बाद छात्रा का शव परिजनों को सौंप दिया गया।

    हालांकि छात्रा की मौत के वास्तविक कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि कड़ाके की ठंड में अलसुबह खुले मैदान में पीटी करने के दौरान उसे साइलेंट अटैक आया हो। इस दुखद और असामयिक घटना के चलते विद्यालय में पूरे दिन शोक का माहौल रहा।