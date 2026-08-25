भोजशाला विवाद: आधा दिन बंद रहा धार, अंतरिम 'सुप्रीम' आदेश के पालन की मांग; मंदिर पक्ष ने निकाली रैली

डिजिटल डेस्क, धार। ऐतिहासिक भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का सही स्वरूप में पालन कराने की मांग को लेकर मंदिर पक्ष के आह्वान पर मंगलवार को धार जिला दोपहर एक बजे तक बंद रहा। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बंद का व्यापक असर देखा गया। आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया था।

खसरा नंबर को लेकर है विवाद मंदिर पक्ष ने प्रशासन के सामने मांग रखी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय अंतरिम आदेश का पालन किया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2026 को भोजशाला के पीछे स्थित खसरा नंबर 596 की भूमि पर नमाज पढ़े जाने की अंतरिम व्यवस्था दी थी, लेकिन प्रशासन ने इसके बजाय खसरा नंबर 612 की भूमि पर नमाज पढ़वाई थी।