भोजशाला विवाद: आधा दिन बंद रहा धार, अंतरिम 'सुप्रीम' आदेश के पालन की मांग; मंदिर पक्ष ने निकाली रैली
धार जिले में ऐतिहासिक भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के पालन की मांग को लेकर मंगलवार को दोपहर एक बजे तक बंद रहा। मंदिर पक्ष ने खसरा नं ...और पढ़ें
HighLights
धार जिले में भोजशाला मामले पर आधे दिन का बंद।
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के पालन की मांग।
मंदिर पक्ष ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, रैली निकाली।
डिजिटल डेस्क, धार। ऐतिहासिक भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का सही स्वरूप में पालन कराने की मांग को लेकर मंदिर पक्ष के आह्वान पर मंगलवार को धार जिला दोपहर एक बजे तक बंद रहा। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बंद का व्यापक असर देखा गया। आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया था।
खसरा नंबर को लेकर है विवाद
मंदिर पक्ष ने प्रशासन के सामने मांग रखी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय अंतरिम आदेश का पालन किया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2026 को भोजशाला के पीछे स्थित खसरा नंबर 596 की भूमि पर नमाज पढ़े जाने की अंतरिम व्यवस्था दी थी, लेकिन प्रशासन ने इसके बजाय खसरा नंबर 612 की भूमि पर नमाज पढ़वाई थी।
तब प्रशासन ने खसरा नंबर 596 में रास्ता होने की बात कही थी। इस मामले में मंदिर पक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन करने की मांग कर रहा है।
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लालबाग से निकली रैली, कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन
मंगलवार को बंद के दौरान दोपहर करीब 12 बजे धार के लालबाग से रैली निकाली गई। जिसमें बड़ी संख्या में लोग भगवा ध्वज लेकर शामिल हुए। रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर राजीव रंजन मीणा को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों का कहना है कि किसी भी नई व्यवस्था को न्यायालय के आदेश की सही व्याख्या और मंदिर पक्ष की सहमति के आधार पर ही लागू किया जाए।