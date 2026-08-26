देवास में पानी से भरे अंडरपास में बच्चों की जान जोखिम में डालने पर CM सख्त, मैजिक चालक गिरफ्तार; स्कूल संचालक पर भी केस
देवास के राजाराम नगर अंडरपास में पानी भरे होने के बावजूद बच्चों से भरी स्कूल मैजिक उतारने के मामले को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंभीरता से लिया है। पुलिस ने मैजिक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, और स्कूल संचालक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
HighLights
मुख्यमंत्री ने देवास अंडरपास घटना पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
पानी भरे अंडरपास में बच्चों से भरी मैजिक उतारी गई थी।
मैजिक चालक गिरफ्तार, स्कूल संचालक पर भी प्रकरण दर्ज हुआ।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास के राजाराम नगर रेलवे अंडरपास में जलभराव के बावजूद बच्चों से भरी स्कूल मैजिक उतारने के मामले को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस को लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने मैजिक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि स्कूल संचालक के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है।
पानी भरे अंडरपास में उतारी मैजिक
मंगलवार सुबह सिटी कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर एक मैजिक राजाराम नगर रेलवे अंडरपास पहुंची। उस समय अंडरपास में काफी पानी भरा था। खतरे को देखते हुए पुलिस ने पहले ही दोनों तरफ स्टॉपर लगाकर रास्ता बंद कर दिया था। इसके बावजूद चालक ने बच्चों से भरी मैजिक को अंडरपास में उतार दिया।
अधिक जलभराव के कारण कुछ दूर जाने के बाद वाहन बंद हो गया। हालात बिगड़ने पर चालक बच्चों को वाहन में ही छोड़कर वहां से चला गया। इस दौरान घबराया एक छात्र जान बचाने के लिए मैजिक की छत पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला और रस्सी की मदद से वाहन में फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।
चालक गिरफ्तार, वाहन जब्त
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने मामले में सख्ती दिखाते हुए मैजिक चालक के खिलाफ सिविल लाइन थाने में बीएनएस की धारा 281, 285 और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मैजिक वाहन भी जब्त कर लिया गया है।
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स्कूल संचालक पर भी शिकंजा
पुलिस ने स्कूल संचालक के खिलाफ भी बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक स्कूल प्रबंधन को समय-समय पर स्कूल वाहनों के संचालन, चालकों के चरित्र सत्यापन, वाहन की वैधता, फिटनेस और अन्य जरूरी दस्तावेजों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। आरोप है कि संबंधित स्कूल प्रबंधन ने आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
स्कूल वाहनों को लेकर पुलिस की सख्त हिदायत
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस ने जिले के सभी स्कूल प्रबंधनों से अपील की है कि बारिश के दौरान जलभराव वाले अंडरब्रिज, पुल-पुलिया या अन्य जोखिम वाले मार्गों से स्कूल वाहनों को बिल्कुल न निकालें। साथ ही वाहन की फिटनेस, वैध दस्तावेज और चालक के सत्यापन सहित सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें।