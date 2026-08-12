देवास में पंचायत सचिव 5000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त ने की ट्रैप कार्रवाई; पीएम आवास की किस्त जारी करने मांगी थी घूस

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के देवास जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त जारी कराने के नाम पर रिश्वत मांगना पंचायत सचिव को भारी पड़ गया। 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने कमलापुर पंचायत के सचिव ओमप्रकाश सारण को उसके कार्यालय से रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

तीसरी किस्त के लिए मांगी रिश्वत लोकायुक्त की टीआई हिना डावर के अनुसार, कमलापुर निवासी सलीम शाह पुत्र साबिर शाह ने लोकायुक्त उज्जैन के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2026 में उसका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था।

योजना के तहत उसे पहली और दूसरी किस्त की राशि बैंक खाते में मिल चुकी थी। तीसरी किस्त जारी कराने के लिए वह पंचायत सचिव ओमप्रकाश सारण से मिला। आरोप है कि सचिव ने जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी कर तीसरी किस्त जारी कराने के एवज में 5000 रुपये की मांग की।

शिकायत की जांच के बाद बिछाया जाल शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के उप पुलिस अधीक्षक दिनेशचंद्र पटेल ने मामले की जांच कराई। शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाने के बाद सचिव को रिश्वत लेते हुए पकड़ने की योजना बनाई गई। बुधवार को लोकायुक्त की टीम कमलापुर पंचायत कार्यालय पहुंची और शिकायतकर्ता को तय रकम लेकर सचिव के पास भेजा गया।

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