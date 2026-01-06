Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लाचारी की व्यथा... देवास में बीमार महिला को ठेले पर अस्पताल ले गया पति, Video वायरल

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:39 PM (IST)

    देवास में एक पति अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर अस्पताल लेकर गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्यप्रदेश के देवास शहर में मंगलवार दोपहर एक मार्मिक दृश्य सामने आया, जिसने व्यवस्था और सामाजिक संवेदनाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एबी रोड पर एक व्यक्ति अपनी बीमार महिला परिजन को ठेले पर बैठाकर अस्पताल की ओर ले जाता नजर आया। तेज धूप और व्यस्त सड़क के बीच यह दृश्य देख राहगीर भी ठिठक गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    ऑटो के पैसे नहीं, मजबूरी में ठेले का सहारा

    जानकारी के अनुसार न्यू देवास निवासी यह व्यक्ति महिला को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहा था। उसके पास ऑटो या किसी अन्य वाहन का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में मजबूरीवश उसने ठेले पर महिला को बैठाया और खुद उसे धक्का देकर अस्पताल तक पहुंचाने निकला। पूछने पर उसका कहना था कि “गरीब की कहीं सुनवाई नहीं होती।”

    दवाइयां लेने गया था अस्पताल

    बाद में यह भी सामने आया कि महिला को डॉक्टर को दिखाना नहीं था, बल्कि केवल दवाइयां लेने के लिए अस्पताल जाना था। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि संबंधित व्यक्ति ने न तो एंबुलेंस सेवा को कॉल किया और न ही किसी अन्य सहायता के लिए संपर्क किया। अधिकारियों के अनुसार, केवल दवाइयां लेने के लिए महिला को अस्पताल लाना अनिवार्य नहीं था।

    यह भी पढ़ें- उज्जैन में तेज रफ्तार कार ट्राले में घुसी, तीन की मौत, पांच घायल, तेलंगाना से अयोध्या जा रहे थे

    भाजपा नेता ने दिखाई संवेदनशीलता

    घटना के दौरान एबी रोड से गुजर रहे भाजपा नेता सुमेर सिंह दरबार ने यह दृश्य देखा और रुककर पूरी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने व्यक्ति से बातचीत कर उसकी मजबूरी समझी और आर्थिक सहायता प्रदान की, ताकि भविष्य में उसे इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े।

    व्यवस्था पर उठे सवाल

    यह घटना भले ही क्षणिक हो, लेकिन इसने गरीबों की मजबूरी, जागरूकता की कमी और जरूरतमंदों तक सहायता न पहुंच पाने की सच्चाई को उजागर कर दिया है। सवाल यह है कि जब सरकारी योजनाएं और सेवाएं मौजूद हैं, तो अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ समय पर क्यों नहीं पहुंच पाता।