Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवास की प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित निलंबित, शराब कारोबारी आत्महत्या प्रकरण में सरकार का एक्शन

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    देवास में शराब कारोबारी दिनेश मकवाना की आत्महत्या के मामले में, सहायक आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मप्र के देवास शहर के शराब कारोबारी दिनेश मकवाना द्वारा आत्महत्या से पहले बनाए वीडियो में जिले की प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित पर अवैध राशि की मांग के गंभीर आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। इसके बाद वाणिज्यिक कर विभाग ने देवास की प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी को निलंबित कर विभागीय जांच प्रारंभ कर दी है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर निर्धारित किया गया है

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में लगाए गंभीर आरोप

    गौरतलब है कि तकरीबन एक माह पहले शराब ठेकेदार मकवाना ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। उनका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसमें वह प्रभारी सहायक आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित पर वसूली के आरोप लगाते दिखे। मकवाना ने कहा कि मंदाकिनी दीक्षित उनकी 5 दुकानों के लिए डेढ़ लाख प्रति दुकान के हिसाब से 7.5 लाख रुपए महीना मांग रही थीं। साथ ही यह दावा भी किया कि वह मंदाकिनी को  20–22 लाख रुपए तक दे भी चुके थे।

    वीडियो के वायरल होने के बाद प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी ने मृत ठेकेदार के स्वजन के विरुद्ध देवास के पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर आरोपों को झूठा बताया है।

    उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त को निलंबित कर आबकारी आयुक्त कार्यालय ग्वालियर संबद्ध किया है।