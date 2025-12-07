देवास की प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित निलंबित, शराब कारोबारी आत्महत्या प्रकरण में सरकार का एक्शन

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मप्र के देवास शहर के शराब कारोबारी दिनेश मकवाना द्वारा आत्महत्या से पहले बनाए वीडियो में जिले की प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित पर अवैध राशि की मांग के गंभीर आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। इसके बाद वाणिज्यिक कर विभाग ने देवास की प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी को निलंबित कर विभागीय जांच प्रारंभ कर दी है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर निर्धारित किया गया है

वीडियो में लगाए गंभीर आरोप गौरतलब है कि तकरीबन एक माह पहले शराब ठेकेदार मकवाना ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। उनका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसमें वह प्रभारी सहायक आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित पर वसूली के आरोप लगाते दिखे। मकवाना ने कहा कि मंदाकिनी दीक्षित उनकी 5 दुकानों के लिए डेढ़ लाख प्रति दुकान के हिसाब से 7.5 लाख रुपए महीना मांग रही थीं। साथ ही यह दावा भी किया कि वह मंदाकिनी को 20–22 लाख रुपए तक दे भी चुके थे।