देवास में 15 वर्षीय नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल में जांच के दौरान खुला गर्भावस्था का राज; परिवार सदमे में

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के देवास जिले में 15 वर्षीय नाबालिग के गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है। सोमवार सुबह पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद स्वजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि नाबालिग गर्भवती है। यह जानकर परिवार वाले सन्न रह गए। कुछ समय बाद नाबालिग ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दे दिया।

मामला सामने आने के बाद परिवार सदमे में है। नाबालिग के साथ कथित तौर पर हुई घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और उसके बयान दर्ज किए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार को नहीं थी जानकारी स्वजन के अनुसार नाबालिग सामान्य रूप से परिवार के साथ रह रही थी और उसकी पढ़ाई भी जारी थी। उसने हाल ही में नौवीं कक्षा उत्तीर्ण की थी और 10वीं में प्रवेश की तैयारी कर रही थी। परिवार का कहना है कि बेटी के गर्भवती होने की जानकारी उन्हें अस्पताल पहुंचने के बाद ही मिली।