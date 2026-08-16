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'कांग्रेस ने न दिल्ली में वंदे मातरम गाया, न इंदौर में'; अटल पथ के लोकार्पण कार्यक्रम में CM मोहन ने बोला हमला

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Sun, 16 Aug 2026 09:27 PM (IST)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में 16.61 करोड़ रुपये की लागत से बने अटल पथ का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान और विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के योगदानों की सराहना की।

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डिजिटल डेस्क, इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को 16 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से तैयार अन्नपूर्णा मेन रोड को रिंग रोड से जोड़ने वाली लिंक रोड अटल पथ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले की प्राचीर से पूरा वंदे मातरम गाया गया। पूरे देश ने इसे गाया। यह हमारी वंदे मातरम के प्रति आदरांजलि है, लेकिन जैसा होता आया है कि कांग्रेस के लोगों को यह समझ नहीं आया। कांग्रेस के नेताओं ने वंदे मातरम गान के वक्त वही व्यवहार किया, जो इंदौर नगर निगम में कांग्रेस की दो पार्षदों ने जानबूझकर किया था। न दिल्ली में पूरा गाया, न इंदौर में। कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम का अपमान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का सपना देखा था, लेकिन कांग्रेस ने उसमें अड़ंगा लगाया। नर्मदा को इंदौर लाने की बात हुई थी, तो तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि यह असंभव है, लेकिन यह हुआ। कांग्रेस ने कभी विकास के काम में मदद नहीं की। वह सिर्फ बंटाधार करती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अटल जी ने अपने शासनकाल में भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत नींव रखी। परमाणु शक्ति संपन्न भारत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी अनेक योजनाएं उनके दूरदर्शी नेतृत्व की देन हैं।

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अटल जी का इंदौर से गहरा संबंध रहा है। वे उत्कृष्ट राजनेता, लेखक, कवि और कुशल वक्ता होने के साथ लोकतंत्र की गरिमा को स्थापित करने वाले अजातशत्रु राजनेता थे। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका को गरिमा के साथ निभाने का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके जीवन से आज के राजनेताओं को सीखना चाहिए कि नेता की भूमिका, उसका आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए।