'कांग्रेस ने न दिल्ली में वंदे मातरम गाया, न इंदौर में'; अटल पथ के लोकार्पण कार्यक्रम में CM मोहन ने बोला हमला

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को 16 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से तैयार अन्नपूर्णा मेन रोड को रिंग रोड से जोड़ने वाली लिंक रोड अटल पथ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले की प्राचीर से पूरा वंदे मातरम गाया गया। पूरे देश ने इसे गाया। यह हमारी वंदे मातरम के प्रति आदरांजलि है, लेकिन जैसा होता आया है कि कांग्रेस के लोगों को यह समझ नहीं आया। कांग्रेस के नेताओं ने वंदे मातरम गान के वक्त वही व्यवहार किया, जो इंदौर नगर निगम में कांग्रेस की दो पार्षदों ने जानबूझकर किया था। न दिल्ली में पूरा गाया, न इंदौर में। कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम का अपमान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का सपना देखा था, लेकिन कांग्रेस ने उसमें अड़ंगा लगाया। नर्मदा को इंदौर लाने की बात हुई थी, तो तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि यह असंभव है, लेकिन यह हुआ। कांग्रेस ने कभी विकास के काम में मदद नहीं की। वह सिर्फ बंटाधार करती है।