जयपुर-बेंगलुरु फ्लाइट में बच्चे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इंदौर में आपात लैंडिंग के बावजूद नहीं बच सकी जान

डिजिटल डेस्क, इंदौर। जयपुर से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब उड़ान के दौरान एक वर्षीय बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में गंभीर परेशानी होने पर पायलट ने तत्काल इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग का फैसला लिया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी।

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1240 शाम करीब 5:30 बजे जयपुर से रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान बच्चे की हालत बिगड़ने पर केबिन क्रू ने विमान में मौजूद डॉक्टर के बारे में अनाउंसमेंट किया। विमान में सवार एक डॉक्टर ने तुरंत बच्चे की जांच कर सीपीआर देना शुरू किया।