जयपुर-बेंगलुरु फ्लाइट में बच्चे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इंदौर में आपात लैंडिंग के बावजूद नहीं बच सकी जान
डिजिटल डेस्क, इंदौर। जयपुर से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब उड़ान के दौरान एक वर्षीय बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में गंभीर परेशानी होने पर पायलट ने तत्काल इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग का फैसला लिया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी।
एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1240 शाम करीब 5:30 बजे जयपुर से रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान बच्चे की हालत बिगड़ने पर केबिन क्रू ने विमान में मौजूद डॉक्टर के बारे में अनाउंसमेंट किया। विमान में सवार एक डॉक्टर ने तुरंत बच्चे की जांच कर सीपीआर देना शुरू किया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने इंदौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर मेडिकल इमरजेंसी घोषित की। इसके बाद विमान को शाम करीब 7:50 बजे इंदौर में सुरक्षित उतारा गया।
एयरपोर्ट से अस्पताल तक चला रेस्क्यू प्रयास
इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर पहले से तैनात डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम ने बच्चे को संभाला। लगातार सीपीआर देते हुए उसे एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे डॉल्फिन हॉस्पिटल रेफर किया गया। हालांकि, जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।
डॉक्टरों के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार दूध या अन्य तरल पदार्थ श्वास नली में चले जाने से बच्चे की हालत अचानक बिगड़ी हो सकती है। मृतक बच्चे की पहचान मोहम्मद अबरार के रूप में हुई है, जो अपने माता-पिता और बड़े भाई के साथ जयपुर से बेंगलुरु लौट रहा था।
