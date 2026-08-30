संकरे मोड़, क्रैश बैरियर गायब और रोड मार्किंग भी नहीं… CAG रिपोर्ट ने MP की सड़कों पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। राजगढ़ जिले में घुमावदार ब्रिज पर हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश की सड़कों की डिजाइन और सुरक्षा व्यवस्था पर बहस तेज हो गई है। इसी संदर्भ में विधानसभा में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर चर्चा लाजिमी है, जिसने सड़क सुरक्षा इंतजामों की तस्वीर सामने रखी। कैग की इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सड़क निर्माण के दौरान कई जगह जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। कहीं घुमावदार हिस्सों की डिजाइन में खामी मिली तो कहीं क्रैश बैरियर और रोड मार्किंग जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं ही नहीं थीं।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सड़कों की प्रदर्शन लेखापरीक्षा के दौरान कैग ने विभागीय अधिकारियों के साथ 51 सड़कों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया। इस जांच में सड़क सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आईं। घुमावदार हिस्सों में नहीं दी गई अतिरिक्त चौड़ाई निरीक्षण के दौरान तीन सड़कों के घुमावदार हिस्सों में कैरिजवे को जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त चौड़ाई नहीं दिए जाने की बात सामने आई। ये सड़कें भोपाल, बुरहानपुर और उज्जैन संभाग में थीं।

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सड़क की खराब डिजाइन, तीखे मोड़ और अत्यधिक ढाल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा सकते हैं। खासकर घुमावदार हिस्सों में पर्याप्त चौड़ाई और बेहतर इंजीनियरिंग सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। 20 सड़क कार्यों में क्रैश बैरियर का इंतजाम नहीं कैग की जांच में नौ संभागों के 20 सड़क कार्यों में जरूरी स्थानों पर क्रैश बैरियर नहीं पाए गए। जबकि तीखे मोड़, पुल, ऊंचे तटबंध और सड़क किनारे मौजूद खतरनाक बाधाओं वाले स्थानों पर क्रैश बैरियर जरूरी सुरक्षा उपकरण हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक कई स्थानों पर सड़क के किनारे तटबंध की ऊंचाई तीन मीटर से अधिक थी, इसके बावजूद वहां आवश्यक सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। ऐसे स्थानों पर दुर्घटना होने की स्थिति में क्रैश बैरियर वाहन को सड़क से बाहर जाने से रोकने और नुकसान कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

404.75 किलोमीटर सड़क पर रोड मार्किंग का अभाव सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी रिफ्लेक्टिव थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग को लेकर भी कैग ने गंभीर आपत्ति जताई। 13 संभागों के 26 सड़क कार्यों में रोड मार्किंग का प्रावधान या उसका क्रियान्वयन नहीं मिला।

यह कमी कुल 404.75 किलोमीटर सड़क पर सामने आई। इन सड़कों के निर्माण पर करीब 478.27 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। ऑडिट के दौरान सरकार ने रोड मार्किंग नहीं होने के पीछे धन की कमी का तर्क दिया। बाद में सभी संबंधित कार्यों में मार्किंग लागू किए जाने की जानकारी दी गई। हालांकि, कैग ने इस जवाब को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि रोड मार्किंग सड़क सुरक्षा का अनिवार्य प्रावधान है।

एक सड़क पर 17 प्रतिशत ढाल, मानक से कई गुना ज्यादा संयुक्त निरीक्षण के दौरान रायसेन संभाग की चंदन-पिपलिया से जूना-रायपुरा सड़क के एक हिस्से में करीब 17 प्रतिशत ढाल पाई गई। कैग के अनुसार यह निर्धारित अधिकतम 5 से 7 प्रतिशत की सीमा से काफी अधिक थी।

रिपोर्ट में माना गया कि इस तरह की डिजाइन सड़क को अत्यधिक असुरक्षित और दुर्घटना संभावित बना सकती है। खासकर तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए ऐसी ढाल पर नियंत्रण बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कैग ने दिए सुरक्षा मानकों पर सख्ती के सुझाव कैग ने सड़क निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई सिफारिशें की हैं। इनमें प्रमुख रूप से— सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

दुर्घटना संभावित और आवश्यक स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएं।

सड़क सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाए।

सड़क की डिजाइन तैयार करते समय मोड़, ढाल और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए।

राजगढ़ हादसे ने फिर उठाया सड़क इंजीनियरिंग का मुद्दा राजगढ़ के ब्यावरा स्थित भोपाल बाइपास के घुमावदार ब्रिज पर हाल में लखनऊ से इंदौर जा रही स्लीपर बस तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सुरक्षा दीवार से टकरा गई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस की खिड़कियों के शीशे टूट गए और सो रहे यात्री नीचे जा गिरे। हादसे में चालक समेत चार लोगों की मौत हुई, जबकि 12 यात्री घायल हुए।