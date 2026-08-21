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यात्रा विशेष: सुरंग का पानी, किले की कहानी और ताप्ती का किनारा… क्यों इतना खास है बुरहानपुर?

By Sandeep ParohaEdited By: Garima Singh
Updated: Fri, 21 Aug 2026 05:05 PM (IST)

बुरहानपुर, सतपुड़ा की तलहटी में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपनी मुगलकालीन जल प्रणाली, किलों और ताप्ती नदी के किनारे के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है।

कुंडी भंडारा: यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल प्राचीन जल प्रणाली

कुंडी भंडारा: यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल प्राचीन जल प्रणाली

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संक्षेप में पढ़ें

संदीप परोहा, बुरहानपुर। इंदौर से दक्षिण की ओर बढ़ते समय सतपुड़ा की पहाड़ी की तलहटी के करीब एक ऐसा शहर सामने आता है, जहां इतिहास दीवारों, सुरंगों, किलों और ताप्ती नदी के किनारे जीवंत दिखाई देता है। महाराष्ट्र की सीमा से सटा बुरहानपुर उन यात्रियों के लिए खास है, जो इतिहास, स्थापत्य, रोमांच और प्रकृति को एक ही यात्रा में महसूस करना चाहते हैं।

इस यात्रा की शुरुआत कुंडी भंडारा से करें। भूमिगत संरचना के भीतर पहुंचते ही पतली सुरंग जैसी जलधारा दिखाई देती है। वर्ष 1615 में बनी यह मुगलकालीन जल प्रणाली प्राचीन भारत की अद्भुत जल इंजीनियरिंग का उदाहरण है।

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यूनेस्को की विश्व धरोहरों की अस्थायी सूची में शामिल

करीब चार किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग और उससे जुड़ी कुंडियों के माध्यम से पानी शहर तक पहुंचता था। इसकी ऐतिहासिक और तकनीकी विशेषता के कारण कुंडी भंडारा यूनेस्को की विश्व धरोहरों की अस्थायी सूची में शामिल है। कैप्सूल लिफ्ट से भूमिगत संरचना को करीब से देखने का अनुभव इस यात्रा को रोमांचक बना देता है।

इसके बाद शाही किला और शाही हमाम की ओर बढ़ें। ताप्ती किनारे स्थित यह किला मुगलकालीन इतिहास की कई कहानियां समेटे हुए है। इसी परिसर का शाही हमाम मुमताज महल के लिए बनवाया गया था।

मान्यता है कि ताजमहल के निर्माण से पहले मुमताज का पार्थिव शरीर कुछ समय बुरहानपुर में रहा था। किले से ताप्ती नदी का दृश्य शाम के समय मनोहारी लगता है।

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ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के लिए ये हैं पसंदीदा जगह

इतिहास और रोमांच साथ चाहिए तो असीरगढ़ किला पहुंचें। बुरहानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग अपनी ऊंचाई और मजबूत संरचना के कारण लंबे समय तक अजेय माना जाता रहा।

ऊपर से दिखने वाला विस्तृत भू-दृश्य ट्रैकिंग और फोटोग्राफी पसंद करने वालों को आकर्षित करता है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था।

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ये भी देख सकते हैं

समय हो तो आहूखाना, दर्गाह-ए-हकीमी, जामा मस्जिद और शाहनवाज खान का मकबरा भी देखें। ताप्ती नदी के दूसरी ओर स्थित आहूखाना कभी शाही शिकारगाह था।

तोरणमाल का रोमांच

बुरहानपुर से करीब 160 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का तोरणमाल एक दिन अतिरिक्त देने वालों के लिए शानदार विकल्प है। सतपुड़ा पर्वतरांगों में करीब 1,150 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस हिल स्टेशन में हरियाली, पहाड़, घाटियां और झरने मन मोह लेते हैं।

यशवंत झील, सीता खाई, सातपुड़ा व्यू प्वाइंट और नागार्जुन प्वाइंट यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। बुरहानपुर से शाहादा होते हुए सड़क मार्ग से तोरणमाल पहुंचा जा सकता है। पहाड़ी रास्तों पर बदलता प्राकृतिक दृश्य यात्रा को खास बना देता है।

थाली में भी बुरहानपुर का इतिहास

बुरहानपुर की यात्रा मावा जलेबी के स्वाद के बिना अधूरी है। दूध या रबड़ी के साथ इसका स्वाद और बढ़ जाता है। इसके अलावा दाल-चावल, दराबा, खोपरा पाक और पोहा-सेव का भी स्वाद जरूर लें।

दराबा का मुगल कनेक्शन भी दिलचस्प है। यह सूजी, घी और शक्कर से हलवे के रूप में बनाई जाने वाली मिठाई बुरहानपुर के मुगल दरबार में परोसी जाती थी और इसी ‘दरबार’ से इसका नाम ‘दराबा’ पड़ा।

कहां ठहरें, कैसे पहुंचें

इंदौर से सड़क मार्ग से खंडवा होते हुए बुरहानपुर पहुंचना सुविधाजनक है। इंदौर हवाई अड्डा करीब 190 किलोमीटर दूर है। रेल से आने वालों के लिए बुरहानपुर मुंबई-दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित है और प्रमुख शहरों से जुड़ा है।

शहर में घूमने के लिए टैक्सी और आटो आसानी से मिल जाते हैं। रात रुकने के लिए एमपीटी ताप्ती रिट्रीट सहित शहर के निजी होटल विकल्प हैं।