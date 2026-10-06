'धार्मिक जुलूसों में DJ पर नशा कर नाचते हैं 90% युवा', MP में भाजपा सांसद गजेंद्र पटेल के बयान पर बवाल

डिजिटल डेस्क, खरगोन। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं झारखंड प्रभारी व खरगोन-बड़वानी से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने धार्मिक जुलूसों (चल समारोह) और उत्सवों में साउंड सिस्टम (डीजे) और नशे को एक साथ जोड़कर बयान दिया है। पटेल ने अपने संसदीय क्षेत्र स्थित कसरावद तहसील के ग्राम डोलानी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि शिवडोला, नवरात्र व गणेश विसर्जन की झांकियों में बजने वाले डीजे की धुन पर 90 प्रतिशत युवा व युवतियां चार-चार, पांच-पांच घंटे तक नशा करके नाचते हैं।

पटेल ने कहा कि डीजे व दारू का आपस में गहरा संबंध बन चुका है, जिससे युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। किसी नियत स्थान पर सीमा में बजने वाला साउंड अलग बात है, लेकिन रैलियों व जुलूस में तेज डीजे का युवाओं पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।