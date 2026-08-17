भोजशाला के 100 मीटर दायरे में नमाज पर हिंदू पक्ष ने जताया ऐतराज, ASI से मांगा स्पष्ट जवाब; नक्शा सार्वजनिक करने की मांग

डिजिटल डेस्क, इंदौर। धार की ऐतिहासिक भोजशाला के धार्मिक स्वरूप और उसके आसपास धार्मिक गतिविधियों को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के भोपाल मंडल के अधीक्षक के नाम संबोधित कर्तव्य बोध पत्र कलेक्टर राजीव रंजन मीना को सौंपा है। संगठन ने भोजशाला के 100 मीटर दायरे में नमाज पढ़े जाने पर आपत्ति जताते हुए एएसआई से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

संगठन ने संरक्षित स्मारक की वास्तविक सीमा और उसके 100 मीटर क्षेत्र का स्पष्ट मानचित्र सार्वजनिक करने, वर्तमान नमाज स्थल को लेकर एएसआई की स्थिति साफ करने और भोजशाला के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जल्द जारी करने की मांग की है।

नमाज स्थल को लेकर एएसआई से स्थिति स्पष्ट करने की मांग पत्र में एएसआई के 16 मई 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि आदेश के पैरा 4(i) में हिंदुओं के लिए भोजशाला में पूजा से संबंधित व्यवस्था का उल्लेख है। संगठन का कहना है कि जब हिंदू समाज के आवागमन और धार्मिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था निर्धारित की गई है, तो संरक्षित स्मारक के आसपास मुस्लिम समाज की आवाजाही और नमाज को लेकर भी एएसआई को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

संगठन ने खसरा नंबर 612 में वर्तमान नमाज स्थल को लेकर भी सवाल उठाया है। पत्र के माध्यम से पूछा गया है कि उक्त स्थल के संबंध में एएसआई की सहमति या अनुमति है अथवा नहीं। धार्मिक गतिविधियों के लिए हो समान नियम हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने पत्र में यह भी कहा है कि यदि संरक्षित स्मारक के आसपास किसी एक समुदाय को धार्मिक गतिविधि की अनुमति दी जाती है, तो भविष्य में दूसरे समुदाय की धार्मिक गतिविधियों के लिए भी समान नियम लागू होने चाहिए। संगठन ने कथा, हवन, भंडारा, महाआरती और धार्मिक उत्सव जैसी गतिविधियों का उदाहरण देते हुए स्पष्ट एवं समान व्यवस्था की मांग की है।

हाई कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला संगठन ने अपनी याचिका से संबंधित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के 15 मई 2026 के निर्णय का हवाला देते हुए भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर न्यायालय के निष्कर्षों की ओर एएसआई का ध्यान आकर्षित किया है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एएसआई के अभिलेखों के अनुसार भोजशाला को 18 मार्च 1904 से संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज किया गया है। संगठन का कहना है कि स्मारक की वास्तविक सीमा और उसके 100 मीटर दायरे को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए इसका आधिकारिक मानचित्र सार्वजनिक किया जाना जरूरी है।