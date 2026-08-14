भोजशाला के पीछे की जमीन पर हुई जुमे की नमाज, भीतर हनुमान चालीसा का पाठ; रास्ता रोकने के आरोप पर प्रशासन ने दी सफाई

डिजिटल डेस्क, इंदौर। धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था के अनुरूप तीसरी बार भी जुमे की नमाज भोजशाला के पीछे खसरा नंबर 612 की भूमि पर पढ़ी गई। इधर भोजशाला के भीतर हिंदू समाज के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। दोनों आयोजन शांतिपूर्ण संपन्न हुए।

हिंदू पक्ष ने लगाया आरोप अलबत्ता हिंदू पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि भोजशाला का रास्ता 45 मिनट तक बाधित रखा गया, इससे कई श्रद्धालु दर्शन करने से वंचित हुए। जबकि प्रशासन ने आरोप को नकार दिया है। एसडीएम राजकुमार हलदर ने कहा कि किसी का आवागमन नहीं रोका गया। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था के अनुरूप ही व्यवस्थाएं की हैं।

नमाज के बाद दरगाह पहुंचे नमाजी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भोजशाला और नमाज स्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के बाद नमाजी लक्कड़पीठा क्षेत्र के प्रवेश द्वार से कमाल मौलाना दरगाह पहुंचे। इस पर भोज उत्सव समिति के जिला मंत्री सुमित चौधरी ने आरोप लगाया कि नमाजियों के दरगाह जाने के दौरान भोजशाला के आवागमन मार्ग को अवरुद्ध रखा गया।

चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर और मस्जिद पक्ष के लिए आवागमन के अलग-अलग मार्ग रखने की बात है, लेकिन मौके पर एक ही मार्ग से आवाजाही होने के कारण दोनों पक्षों के आमने-सामने आने की स्थिति बन सकती है। इससे विवाद की आशंका रहती है।