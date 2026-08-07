भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय जगह पर दूसरे शुक्रवार भी हुई शांतिपूर्वक नमाज; हिंदुओं ने किया हनुमान चालीसा पाठ

डिजिटल डेस्क, इंदौर। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला विवाद को सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था के तहत लगातार दूसरे शुक्रवार को भी परिसर के पीछे स्थित खसरा क्रमांक-612 पर जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुई नमाज में करीब 300 लोगों ने हिस्सा लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनी।

सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार कमाल मौला वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने बताया कि फिलहाल नमाज सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुरूप ही अदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी और 6 अगस्त को भी मामले की सुनवाई टल गई। अब सभी पक्षों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई की तारीख तय किए जाने पर टिकी हैं।

हनुमान चालीसा का पाठ दोपहर करीब एक बजे जैसे ही नमाजी निर्धारित स्थान पर पहुंचने लगे, उसी समय भोजशाला परिसर के भीतर हिंदू समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में दोनों धार्मिक गतिविधियां पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुईं और पूरे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सामान्य बनी रही।

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