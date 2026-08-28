धार में भोजशाला के पीछे सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने बिछा रहे थे बरसाती, पुलिस ने रोका

डिजिटल डेस्क, धार। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद के पांचवें शुक्रवार को मुस्लिमों ने मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला के पीछे स्थित खसरा नंबर 612 की भूमि पर जुमे की नमाज पढ़ी, जबकि भोजशाला परिसर में हिंदुओं ने दोपहर एक से तीन बजे तक हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया।

चूंकि इस शुक्रवार को पिछले सप्ताह की तुलना में नमाजियों की संख्या अधिक थी, इसलिए खसरा नंबर 612 की भूमि पर जगह कम पड़ने के कारण कुछ लोग पास में ही सड़क पर बरसाती बिछाकर नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने उन सभी को रोक दिया।

दोपहर तीन बजे नमाज पढ़ने के बाद सभी नमाजी भोजशाला के पीछे वाले रास्ते से कमाल मौलाना दरगाह पहुंचे। इस व्यवस्था के कारण भोजशाला के मुख्य मार्ग पर आवागमन सामान्य बना रहा और श्रद्धालुओं को परिसर में आने-जाने में परेशानी नहीं हुई।

तीसरे शुक्रवार को हुई थी परेशानी बता दें कि तीसरे शुक्रवार को नमाज के बाद दरगाह जाने वाले मार्ग पर करीब 45 मिनट तक आवागमन थम गया था। इससे भोजशाला पहुंचने वाले श्रद्धालु बाहर और परिसर में मौजूद लोग अंदर ही रुक गए थे। इसके बाद चौथे शुक्रवार से नमाजियों के लिए पीछे का मार्ग तय किया गया। पांचवें शुक्रवार को भी इसी व्यवस्था को जारी रखा गया, जिसका असर ये रहा कि मुख्य रास्ते पर श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था बाधित नहीं हुई।

इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने पास में रखी लकड़ियां हटाने की मांग रखी। एएसपी ने उन्हें इस संबंध में एसडीएम को आवेदन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि रास्ते पर बरसाती बिछाने की अनुमति नहीं है और पूर्व में हुई बैठक में भी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।