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भावनगर जहरीली शराब कांड का उज्जैन कनेक्शन! तीन नाम आए सामने; कांग्रेस ने खोला मोर्चा

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Thu, 20 Aug 2026 09:22 PM (GMT+05:30)

गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले के तार उज्जैन से जुड़ गए हैं, जिसमें तीन आरोपितों के नाम सामने आए हैं। गुजरात पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कांग्रेस ने उज्जैन में आबकारी विभाग पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया है।

आबकारी विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते कांग्रेसी। (फोटो- जागरण)

आबकारी विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते कांग्रेसी। (फोटो- जागरण)

HighLights

  1. भावनगर में जहरीली शराब पीने से हुई थी नौ लोगों की मौत।

  2. उज्जैन के तीन आरोपी रईस, जुबेर, अर्जुन सिंह गोहिल नामजद।

  3. कांग्रेस ने उज्जैन आबकारी विभाग की सील पर सवाल उठाए।

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब पीने से नौ लोगों की मौत के मामले के तार उज्जैन से जुड़ते नजर आ रहे हैं। भावनगर पुलिस ने उज्जैन के तीन लोगों सहित कुल 21 आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इनमें बेगमबाग निवासी रईस रफीक अंसारी, बाफना पार्क कालोनी निवासी जुबेर और अर्जुन सिंह गोहिल के नाम सामने आए हैं। गुजरात पुलिस ने रईस को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जुबेर और अर्जुन सिंह की तलाश की जा रही है।

जहरीली शराब बनाने, सप्लाई करने के आरोप

पुलिस के अनुसार आरोपितों पर जहरीली शराब तैयार करने, शराब की बोतलों पर फर्जी स्टीकर लगाने और उसकी आपूर्ति करने के आरोप हैं। इसी शराब के सेवन से भावनगर में नौ लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य लोग बीमार हुए हैं।

मामले की जांच में गुजरात पुलिस को उज्जैन से जुड़े आरोपितों की भूमिका सामने आने के बाद यहां दबिश दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार रईस को गिरफ्तार कर पुलिस गुजरात ले गई है। जबकि दोनों अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।

उज्जैन में गरमाई सियासत

भावनगर में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले को लेकर उज्जैन में भी सियासत गरमा गई है। गुरुवार को जिला कांग्रेस ने इंदौर गेट स्थित आबकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। तराना विधायक महेश परमार ने गुजरात में जब्त शराब की 28 पेटियों पर उज्जैन आबकारी विभाग की सील और मुहर मिलने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

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सीएम से मांगा स्पष्टीकरण, जांच की मांग

विधायक परमार ने कहा कि गुजरात में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं। ऐसे में यदि जब्त शराब की पेटियों पर उज्जैन आबकारी विभाग की सील मिली है तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है कि उज्जैन आबकारी विभाग की सील और मुहर गुजरात तक कैसे पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में तत्काल स्पष्टीकरण देने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।