भावनगर जहरीली शराब कांड का उज्जैन कनेक्शन! तीन नाम आए सामने; कांग्रेस ने खोला मोर्चा

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब पीने से नौ लोगों की मौत के मामले के तार उज्जैन से जुड़ते नजर आ रहे हैं। भावनगर पुलिस ने उज्जैन के तीन लोगों सहित कुल 21 आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इनमें बेगमबाग निवासी रईस रफीक अंसारी, बाफना पार्क कालोनी निवासी जुबेर और अर्जुन सिंह गोहिल के नाम सामने आए हैं। गुजरात पुलिस ने रईस को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जुबेर और अर्जुन सिंह की तलाश की जा रही है।

जहरीली शराब बनाने, सप्लाई करने के आरोप पुलिस के अनुसार आरोपितों पर जहरीली शराब तैयार करने, शराब की बोतलों पर फर्जी स्टीकर लगाने और उसकी आपूर्ति करने के आरोप हैं। इसी शराब के सेवन से भावनगर में नौ लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य लोग बीमार हुए हैं।

मामले की जांच में गुजरात पुलिस को उज्जैन से जुड़े आरोपितों की भूमिका सामने आने के बाद यहां दबिश दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार रईस को गिरफ्तार कर पुलिस गुजरात ले गई है। जबकि दोनों अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।