आलीराजपुर के आदिवासी छात्रावास में फंदे से लटका मिला 11वीं के छात्र का शव, सहपाठी छात्रों ने वार्डन पर लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, इंदौर। आलीराजपुर जिले में चांदपुर स्थित शासकीय सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में 11वीं कक्षा के छात्र धूमेश क्लेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार को उसका शव फंदे से लटका मिला। घटना के बाद छात्रावास में सनसनी फैल गई। सहपाठी छात्रों ने वार्डन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह रात में शराब पीकर आते थे और रैगिंग करते थे। शिकायत करने पर फेल कराने की धमकी देते थे।

पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट वहीं पुलिस ने मृतक के कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें दिनेश और रमेश के नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि यह लोग धूमेश को जीने नहीं दे रहे थे। दिनेश और रमेश कौन हैं? पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। छात्रावास में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।