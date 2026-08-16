आलीराजपुर में भाजपा संगठन में कर दी कांग्रेसियों की नियुक्ति, पदाधिकारियों ने खुद को बताया कांग्रेसी

डिजिटल डेस्क, इंदौर। आलीराजपुर जिले में भाजपा की संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के तहत आलीराजपुर मंडल अध्यक्ष पद पर प्रदीप गोजा और नानपुर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पद पर सुजीत चौहान की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद दोनों नेताओं ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर असहमति जताई है।

वीडियो संदेश जारी कर जताई असहमति वीडियो संदेश के माध्यम से गोजा और चौहान ने बताया कि उन्हें इस नियुक्ति के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उनके अनुसार संगठन की ओर से इस संबंध में उनसे किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई और न ही उनकी अनुमति ली गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पहले से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि भाजपा के किसी भी संगठनात्मक पद पर रहने की उनकी कोई इच्छा नहीं है।

सहमति और राजनीतिक पृष्ठभूमि की पुष्टि क्यों नहीं की गई उनका कहना है कि यदि पार्टी स्तर पर उनसे पहले बातचीत की जाती तो वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते। इस मामले के सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि किसी भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने से पहले उसकी सहमति और राजनीतिक पृष्ठभूमि की पुष्टि क्यों नहीं की गई।