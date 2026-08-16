Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

आलीराजपुर में भाजपा संगठन में कर दी कांग्रेसियों की नियुक्ति, पदाधिकारियों ने खुद को बताया कांग्रेसी

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:38 PM (IST)

आलीराजपुर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पद पर नियुक्त दो नेताओं, प्रदीप गोजा और सुजीत चौहान, ने खुद को कांग्रेसी बताते हुए नियुक्ति प ...और पढ़ें

भाजपा नेताओं के साथ बाएं से प्रदीप व सुजीत।

भाजपा नेताओं के साथ बाएं से प्रदीप व सुजीत। 

HighLights

  1. आलीराजपुर भाजपा जिला संगठन में दो पदाधिकारियों की नियुक्ति पर विवाद।

  2. नियुक्त नेताओं ने वीडियो जारी कर असहमति जताई, खुद को कांग्रेसी बताया।

  3. भाजपा जिलाध्यक्ष ने नियुक्तियों को सही ठहराया, संपर्क में होने का दावा किया।

डिजिटल डेस्क, इंदौर। आलीराजपुर जिले में भाजपा की संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के तहत आलीराजपुर मंडल अध्यक्ष पद पर प्रदीप गोजा और नानपुर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पद पर सुजीत चौहान की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद दोनों नेताओं ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर असहमति जताई है।

वीडियो संदेश जारी कर जताई असहमति

वीडियो संदेश के माध्यम से गोजा और चौहान ने बताया कि उन्हें इस नियुक्ति के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उनके अनुसार संगठन की ओर से इस संबंध में उनसे किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई और न ही उनकी अनुमति ली गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पहले से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि भाजपा के किसी भी संगठनात्मक पद पर रहने की उनकी कोई इच्छा नहीं है।

सहमति और राजनीतिक पृष्ठभूमि की पुष्टि क्यों नहीं की गई

उनका कहना है कि यदि पार्टी स्तर पर उनसे पहले बातचीत की जाती तो वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते। इस मामले के सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि किसी भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने से पहले उसकी सहमति और राजनीतिक पृष्ठभूमि की पुष्टि क्यों नहीं की गई।

यह भी पढ़ें- इंदौर में स्वाधीनता दिवस पर बच्चों को बांटे लड्डुओं में निकले कीड़े, खजराना मंदिर की दुकान पर कार्रवाई

भाजपा अजा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने यह कहा

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा अजा मोर्चा जिलाध्यक्ष सोहन डोडवे ने बताया कि पार्टी द्वारा किसी भी कार्यकर्ता का चयन बिना सोचे-समझे नहीं किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं के पिछले कार्यों का आकलन करने और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद ही नियुक्तियां तय की जाती हैं।

डोडवे ने कुछ आयोजनों के फोटो और वीडियो का हवाला देते हुए दावा किया कि ये दोनों युवा नियमित रूप से पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे लगातार संपर्क में थे और मंडल की सूची बनाने में भी सहयोग किया था। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अब अचानक से उनके रुख में बदलाव आने के पीछे क्या वजह है, यह वही बेहतर बता सकते हैं।