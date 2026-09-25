गांव के मेले में गुब्बारे फोड़ने से शुरू हुआ सफर, अब एशियाई खेलों में चमके खरगोन के ऐश्वर्य; साधा 'रजत' पर निशाना

मनोज भटोरे, खरगोन। बचपन में गांव के मेलों में बंदूक से गुब्बारे फोड़ने का शौक एक दिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का परचम लहराने की वजह बनेगा, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। झिरन्या तहसील के ग्राम रतनपुर के किसान परिवार में जन्मे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने अपनी मेहनत और निशानेबाजी के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। शुक्रवार को जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेलों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में उन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया।

भारतीय टीम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के साथ नीरज कुमार और रुद्राक्ष पाटिल शामिल थे। स्पर्धा में चीन ने स्वर्ण पदक और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। परिवार और ग्रामीणों ने मनाई खुशी ऐश्वर्य की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि के बाद उनके पैतृक गांव रतनपुर में उत्सव का माहौल है। बेटे की सफलता पर पिता वीरबहादुर सिंह तोमर और चाचा नीतिराज सिंह तोमर ने खुशी जताई और उनके संघर्ष व मेहनत को याद किया।