गांव के मेले में गुब्बारे फोड़ने से शुरू हुआ सफर, अब एशियाई खेलों में चमके खरगोन के ऐश्वर्य; साधा 'रजत' पर निशाना
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेलों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा ...और पढ़ें
HighLights
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता।
50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में भारत को दिलाया सम्मान।
खरगोन के रतनपुर गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमके।
मनोज भटोरे, खरगोन। बचपन में गांव के मेलों में बंदूक से गुब्बारे फोड़ने का शौक एक दिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का परचम लहराने की वजह बनेगा, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। झिरन्या तहसील के ग्राम रतनपुर के किसान परिवार में जन्मे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने अपनी मेहनत और निशानेबाजी के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। शुक्रवार को जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेलों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में उन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया।
भारतीय टीम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के साथ नीरज कुमार और रुद्राक्ष पाटिल शामिल थे। स्पर्धा में चीन ने स्वर्ण पदक और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
परिवार और ग्रामीणों ने मनाई खुशी
ऐश्वर्य की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि के बाद उनके पैतृक गांव रतनपुर में उत्सव का माहौल है। बेटे की सफलता पर पिता वीरबहादुर सिंह तोमर और चाचा नीतिराज सिंह तोमर ने खुशी जताई और उनके संघर्ष व मेहनत को याद किया।
ऐश्वर्य की उपलब्धि की खबर मिलते ही ग्रामीण उनके घर पहुंचे। लोगों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी साझा की। गांव में इस उपलब्धि को लेकर दीपावली जैसा उत्साह नजर आया।
दो ओलिंपिक में कर चुके भारत का प्रतिनिधित्व
मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाले ऐश्वर्य टोक्यो ओलिंपिक 2020 और पेरिस ओलिंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इससे पहले 2023 में चीन में आयोजित एशियाई खेलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। उस प्रतियोगिता में ऐश्वर्य ने दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था।
निशानेबाजी में उनके योगदान के लिए उन्हें देश के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार के विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
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अब आशी चौकसे पर टिकी निगाहें
ऐश्वर्य की सफलता के बाद अब मध्य प्रदेश की निशानेबाज आशी चौकसे से भी पदक की उम्मीदें हैं। आशी 26 सितंबर को 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन की टीम स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके प्रदर्शन पर प्रदेश के खेलप्रेमियों की निगाहें रहेंगी।