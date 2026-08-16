महाकाल मंदिर के बाहर जूते-चप्पल के ढेर में उलझा भक्त, ChatGPT ने चुटकी में खोज निकाली खोई चप्पलों की जोड़ी

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अब सिर्फ पढ़ाई, नौकरी या तकनीकी कामों तक सीमित नहीं रह गया है। इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की छोटी-छोटी परेशानियों को सुलझाने में भी होने लगा है। इसका एक अनोखा उदाहरण मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के बाहर देखने को मिला, जहां गोवा के एक युवक ने अपनी खोई हुई चप्पलें तलाशने के लिए ChatGPT की मदद ली।

दरअसल, गोवा निवासी शुभांग बोरकर महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे। दर्शन के बाद जब वे बाहर आए तो जूता-चप्पल रखने वाली जगह पर जूते-चप्पलों का ढेर लगा था, जिसमें उनके लिए अपनी चप्पलों की जोड़ी तलाशना मुश्किल हो गया। आसपास रखी सैकड़ों चप्पलें और जूतों में अपनी जोड़ी पहचानना आसान नहीं था।

मोबाइल बना एआई स्कैनर शुभांग ने इस समस्या का अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने अपने मोबाइल से जूते-चप्पलों के अलग-अलग हिस्सों की तस्वीरें खींचीं और उन्हें ChatGPT पर अपलोड करना शुरू किया। इसके साथ उन्होंने अपनी चप्पलों की अलग तस्वीर भी साझा की, ताकि एआई उनके डिजाइन और आकार को पहचान सके।

उन्होंने ChatGPT को बताया कि वह उज्जैन के महाकाल मंदिर में हैं और जूता-चप्पलों की भीड़ में अपनी जोड़ी खोज नहीं पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने रैक के अलग-अलग हिस्सों की तस्वीरें भेजीं और AI से अपनी चप्पलों को पहचानने के लिए कहा।

एआई ने तस्वीरों को स्कैन कर बताया ठिकाना लगातार तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद ChatGPT ने एक खास जोड़ी की ओर इशारा किया। शुभांग ने जब बताए गए स्थान पर जाकर देखा तो वहां उनकी चप्पलें मौजूद थीं। इस तरह एआई की मदद से उनकी खोई चप्पलें मिल गईं और एक छोटी-सी परेशानी तकनीक के दिलचस्प प्रयोग में बदल गई।