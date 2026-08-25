उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर भीषण हादसा: ट्रक में पीछे से घुसी कार, मां-बेटी की मौत; यूपी के तीन गंभीर घायल
आगर-मालवा के बड़ौद में उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार अर्टिगा कार ट्रक से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
HighLights
आगर-मालवा में उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर भीषण सड़क हादसा।
तेज रफ्तार अर्टिगा कार ट्रक से टकराई, परखच्चे उड़े।
हादसे में मां-बेटी की मौके पर मौत, तीन गंभीर घायल।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। आगर-मालवा जिले के बड़ौद में मंगलवार सुबह उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ग्राम रामाखेड़ी के पास करीब सुबह 6 बजे तेज रफ्तार अर्टिगा कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रैलिंग को तोड़ते हुए नीचे उतर गया। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की।
एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया
हादसे की सूचना मिलते ही एंबुलेंस पायलट संदीप गोस्वामी और अमरीश मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और तत्काल उपचार के लिए शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौद पहुंचाया। तीनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही बड़ौद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने हादसे की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है।
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कार में फंसी थी महिला
टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। एक महिला कार के अंदर बुरी तरह फंस गई थी। उसे बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोनों महिलाओं के शव एनएचएआई की एंबुलेंस से शासकीय अस्पताल बड़ौद पहुंचाए गए।
उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे सभी
पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान सारिका पत्नी श्यामलाल और छवि पिता श्यामलाल, निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान सूरजपाल, सचिन और श्याम के रूप में हुई है। सभी उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं।
पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर कार के ट्रक में पीछे से टकराने की बात सामने आई है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी पड़ताल की जा रही है।