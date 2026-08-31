Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

चलती ट्रेन में आधी रात गूंजी किलकारी: गीता जयंती एक्सप्रेस में गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म; ग्वालियर स्टेशन पर मिली चिकित्सा सहायता

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Mon, 31 Aug 2026 12:20 PM (IST)

चलती गीता जयंती एक्सप्रेस की स्लीपर कोच में एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। ग्वालियर स्टेशन पर रेलवे ...और पढ़ें

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. गीता जयंती एक्सप्रेस में गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया।

  2. ग्वालियर स्टेशन पर रेलवे ने तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की।

  3. जांच में जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ पाए गए, परिवार ने यात्रा जारी रखी।

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। कुरुक्षेत्र-खजुराहो के बीच चलने वाली गीता जयंती एक्सप्रेस में स्लीपर कोच में सफर कर रही एक गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसव की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया। ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने से पहले ही मेडिकल टीम और संबंधित रेलवे अमले को अलर्ट कर दिया गया।

पति के साथ सफर कर रही थी महिला

ट्रेन क्रमांक 11842 गीता जयंती एक्सप्रेस के एस-2 कोच में टीकमगढ़ जिले की रहने वाली कविता अपने पति और अन्य स्वजन के साथ यात्रा कर रही थीं। सफर के दौरान अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिजनों और यात्रियों की मदद के बीच चलती ट्रेन में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया।

झांसी मंडल से मिली प्रसव की सूचना

प्रसव की सूचना झांसी मंडल के सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से ग्वालियर रेलवे स्टेशन को मिली। इसके बाद रेलवे ने तत्काल चिकित्सा दल को तैयार किया। रात करीब 12:35 बजे ट्रेन के ग्वालियर स्टेशन पहुंचते ही उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह ठाकुर, आरक्षक धुजीराम मीणा, आन ड्यूटी उप स्टेशन प्रबंधक वाणिज्य अवधेश सक्सेना, रेलवे चिकित्सक और स्टाफ ओपी मीणा एस-2 कोच में पहुंच गए।

यह भी पढ़ें- ग्वालियर में अमानवीय घटना: दफनाने की जगह पर हुआ विवाद, बच्ची का शव कब्र से निकालकर घर के दरवाजे पर फेंका

बर्थ पर प्रसूता-नवजात की चिकित्सा जांच

रेलवे डॉक्टर ने महिला और नवजात की स्वास्थ्य जांच की। चिकित्सकीय परीक्षण में जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह सामान्य पाए गए। रेलवे की ओर से जरूरी सहायता भी उपलब्ध कराई गई।

जांच के बाद महिला और उसके स्वजन ने ग्वालियर स्टेशन पर उतरकर उपचार कराने से लिखित रूप से इनकार कर दिया। दोनों की स्थिति सामान्य होने के बाद रेलवे टीम ने उन्हें आवश्यक सहयोग दिया। इसके बाद गीता जयंती एक्सप्रेस करीब 12:40 बजे ग्वालियर से अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गई।