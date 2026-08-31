चलती ट्रेन में आधी रात गूंजी किलकारी: गीता जयंती एक्सप्रेस में गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म; ग्वालियर स्टेशन पर मिली चिकित्सा सहायता

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। कुरुक्षेत्र-खजुराहो के बीच चलने वाली गीता जयंती एक्सप्रेस में स्लीपर कोच में सफर कर रही एक गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसव की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया। ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने से पहले ही मेडिकल टीम और संबंधित रेलवे अमले को अलर्ट कर दिया गया।

पति के साथ सफर कर रही थी महिला ट्रेन क्रमांक 11842 गीता जयंती एक्सप्रेस के एस-2 कोच में टीकमगढ़ जिले की रहने वाली कविता अपने पति और अन्य स्वजन के साथ यात्रा कर रही थीं। सफर के दौरान अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिजनों और यात्रियों की मदद के बीच चलती ट्रेन में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया।