छतरपुर में बस में गूंजी किलकारी, साड़ी की आड़ बनाकर महिला यात्रियों ने कराया सुरक्षित प्रसव; ड्राइवर ने जच्चा-बच्चा को पहुंचाया अस्पताल

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। छतरपुर के अलीपुरा के पास सोमवार को एक बस उस वक्त अस्थायी प्रसूति कक्ष में बदल गई, जब सफर के दौरान एक गर्भवती महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। एंबुलेंस को कॉल किया, लेकिन वह पहुंची नहीं। अस्पताल पहुंचने का इंतजार करना संभव नहीं था। ऐसे में बस में मौजूद महिला यात्रियों ने बिना घबराए मोर्चा संभाला और साड़ी की आड़ बनाकर बस के भीतर ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया।

कुछ ही देर में बस में नवजात की किलकारी गूंज उठी। बच्चे के जन्म के बाद ड्राइवर ने यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय सीधे जिला अस्पताल का रुख किया। अस्पताल पहुंचने पर मां और नवजात को तत्काल प्रसूति वार्ड में भर्ती कराया गया।

एंबुलेंस नहीं पहुंची तो यात्रियों ने संभाली जिम्मेदारी पन्ना जिले के सलेहा थाना क्षेत्र के करकरिया गांव निवासी 29 वर्षीय रेखा पत्नी देशराज चौधरी अपने परिवार के साथ ग्वालियर में मजदूरी करती हैं। गर्भावस्था के चलते वह परिवार के साथ अपने गांव लौट रही थीं। झांसी में बस बदलने के बाद परिवार छतरपुर के लिए रवाना हुआ था।

सोमवार शाम अलीपुरा के पास पहुंचते ही रेखा को अचानक तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। उनकी हालत बिगड़ती देख बस में मौजूद यात्रियों ने 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी। यात्रियों के मुताबिक कई बार संपर्क करने के बावजूद समय पर एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंच सकी।

हालात को देखते हुए बस में मौजूद महिला यात्रियों ने देर किए बिना प्रसव कराने में मदद शुरू कर दी। उन्होंने साड़ी की आड़ बनाकर बस में ही सुरक्षित प्रसव कराया। कुछ ही देर में बस के भीतर बच्चे की किलकारी गूंजने लगी।

ड्राइवर ने जच्चा-बच्चा को दी प्राथमिकता, पहुंचाया अस्पताल प्रसव के बाद बस ड्राइवर अशोक मिश्रा और कंडक्टर मनोज कुमार तिवारी ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए बस को सीधे जिला अस्पताल ले जाने का फैसला किया। उन्होंने अन्य यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय पहले मां और नवजात को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी समझा।