टीकमगढ़ में दो मासूम बेटा-बेटी को कुएं में धकेल फंदे से झूली मां, तीनों की मौत; घरेलू कलह में उठाया खौफनाक कदम

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। टीकमगढ़ जिले के एक गांव में एक विवाहिता ने अपने दो बच्चों को कुएं में धकेल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। इसके बाद विवाहिता ने भी आत्महत्या कर ली। दिल दहला देने वाली यह घटना घरेलू कलह की परिणति है। 23 वर्षीय विवाहिता का शव गुरुवार तड़के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के बछौड़ा गांव में पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला।

कुछ ही दूरी स्थित एक कुएं से उसके दो मासूम बच्चों के शव बरामद किए गए। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामे की कार्रवाई के बाद तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।