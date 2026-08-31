टीकमगढ़ में गर्भवती का BP नहीं नाप पाई CHO, औचक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर ने खुद सिखाई प्रक्रिया; थमाया नोटिस

डिजिटल डेस्क, टीकमगढ़। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। औचक निरीक्षण पर निकले कलेक्टर ने सरकारी दफ्तरों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण स्तर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही सामने आने पर उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

सीएचओ नहीं नाप पाईं गर्भवती का BP कलेक्टर सापौन उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां पदस्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) रितु अहिरवार एक गर्भवती महिला मरीज की जांच कर रही थीं। इस दौरान वह मरीज का ब्लड प्रेशर नहीं नाप पाईं। स्थिति देखकर कलेक्टर खुद आगे आए और उन्होंने सीएचओ को BP मापने की सही प्रक्रिया समझाई।