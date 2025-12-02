Language
    Morena: शासकीय स्कूल में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिला शिक्षक, वीडियो वायरल, किया निलंबित

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:19 PM (IST)

    मुरैना जिले के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक को महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने इस घटना का विरोध किया है, जिसके बाद जांच के लिए एक समिति गठित की गई है।

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ विकासखंड के निमास में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में एक शिक्षक ने शर्मसार करने वाली हरकत की है। शिक्षक अशोक पाठक को यहां एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। सोमवार को घटनाक्रम का वीडियो प्रसारित होते ही हड़कंप मच गया। मामला तूल पकड़ता देख शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक अशोक को निलंबित कर दिया है।

    बहुप्रसारित वीडियो में स्कूल परिसर में बच्चे खेलते दिख रहे हैं, जबकि क्लास में शिक्षक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है। बताया गया कि वीडियो में जिस महिला के साथ शिक्षक अशोक पाठक दिखाई दे रहा है, उसी ने दूसरी महिला को मोबाइल पकड़ाकर वीडियो बनवाया है।

    लोगों ने जताया विरोध

    वीडियो सामने आने के बाद इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि शासकीय स्कूल में पदस्थ सरकारी शिक्षक ही जब इस तरह का अनैतिक कार्य करेंगे, तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। इससे स्कूल पढ़ने आ रही छात्राओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

    समिति करेगी जांच

    इस संबंध में डीपीसी हरीश तिवारी ने बताया कि आरोपी शिक्षक अशोक पाठक को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने कहा कि एक समिति बनाई गई है, जो मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।