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भिंड में भाजपा विधायक को चेतावनी देने पर निलंबित आरक्षक का पलटवार, पुलिस अफसरों पर लगाए लेन-देन के आरोप

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Thu, 20 Aug 2026 05:56 PM (GMT+05:30)

भाजपा विधायक को चेतावनी देने पर निलंबित आरक्षक आलोक राठौड़ ने अब पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने लहार एसडीओपी को निलंबन का जिम्मेदार ठहराते हुए थाना प्रभारियों पर लेन-देन का आरोप लगाया।

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. निलंबित आरक्षक आलोक राठौड़ ने पुलिस अफसरों पर आरोप लगाए।

  2. लहार एसडीओपी को निलंबन का जिम्मेदार ठहराया, लेन-देन का आरोप।

  3. टीआई शिव सिंह यादव को 10 हजार के ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट शेयर किया।

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भिंड जिले की लहार विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अंबरीश शर्मा को इंटरनेट मीडिया पर कथित तौर पर चेतावनी देने के मामले में निलंबित आरक्षक आलोक राठौड़ ने अब पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निलंबन के बाद बुधवार रात करीब नौ बजे आरक्षक ने इंटरनेट मीडिया पर एक और पोस्ट साझा की। इसमें उसने लहार एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी को अपने निलंबन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए थाना प्रभारियों से लेन-देन का आरोप लगाया।

आरक्षक ने अपनी पोस्ट के साथ लहार टीआई शिव सिंह यादव के नाम से 10 हजार रुपये के ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट भी साझा किया। पोस्ट सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल बढ़ गई।

टीआई बोले- रिश्वत नहीं, पुराना निजी लेन-देन

आरक्षक के आरोपों पर लहार टीआई शिव सिंह यादव ने सफाई देते हुए इन्हें निराधार बताया है। उनका कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर साझा किया गया 10 हजार रुपये के लेन-देन का स्क्रीनशॉट रिश्वत से जुड़ा नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत उधारी की राशि लौटाने का है।

टीआई के मुताबिक वर्ष 2022 में आरक्षक दीपक यादव ने पारिवारिक जरूरत के चलते उनसे 10 हजार रुपये उधार लिए थे। बाद में दीपक यादव ने यह रकम फोन-पे के जरिए वापस कर दी थी। टीआई ने आरोप लगाया कि पुराने व्यक्तिगत लेन-देन को अब गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह मामले में न्यायालय की शरण लेंगे।

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शराब के नशे में ड्यूटी और अभद्रता की शिकायतें

आरक्षक आलोक राठौड़ मिहोना थाने में चालक के पद पर पदस्थ था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ शराब के नशे में ड्यूटी करने और लोगों से अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर 14 अगस्त को उसे लाइन अटैच किया गया था।

इसके बाद मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात इंटरनेट मीडिया पर लहार विधायक अंबरीश शर्मा को लेकर आपत्तिजनक और चेतावनी भरी पोस्ट सामने आई। पोस्ट 'ठाकुर आदित्य' नाम की आईडी से साझा की गई थी, हालांकि उसमें आरक्षक की तस्वीरें लगी थीं।

मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने के बाद एसपी सूरज कुमार वर्मा ने बुधवार शाम आरक्षक आलोक राठौड़ को निलंबित कर दिया था। अब निलंबन के बाद आरक्षक की दूसरी पोस्ट और उसमें लगाए गए आरोपों ने मामले को नया मोड़ दे दिया है।