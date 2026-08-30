शिवपुरी के धौलागढ़ में भुजरिया पर गूंजती है ‘लहंगी’ की खनक, 500 साल से कायम है परंपरा; महानगरों से खिंचे चले आते हैं लोग

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। आधुनिकता की तेज रफ्तार के बीच मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का धोलागढ़ गांव आज भी अपनी करीब 500 साल पुरानी लोक परंपरा को सहेजे हुए है। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में रक्षाबंधन के अगले दिन भुजरिया पर्व पर ‘लहंगी’ खेलने की अनूठी परंपरा निभाई जाती है।

भुजरिया के दिन पूरा गांव पारंपरिक रंग में रंग जाता है। लहंगी की छड़ियों की खनक, लोकगीतों की गूंज और सामूहिक नृत्य का नजारा ऐसा होता है, मानो गांव कुछ देर के लिए अपनी सदियों पुरानी संस्कृति के दौर में लौट आया हो।

छड़ियों की खनक और लोकगीतों पर थिरकते कदम लहंगी महोत्सव में ग्रामीण पारंपरिक तरीके से छड़ियों का इस्तेमाल करते हुए लहंगी खेलते हैं। छड़ियों के आपस में टकराने से पैदा होने वाली खनक और उसके बीच ग्रामीणों का सामूहिक नृत्य इस आयोजन को खास बना देता है।

पारंपरिक गीतों के साथ उत्साह बढ़ता जाता है और गांव के लोग पूरे उमंग के साथ उत्सव में शामिल होते हैं। बुजुर्गों से लेकर युवा पीढ़ी तक इस परंपरा का हिस्सा बनती है। शहरों में बसे लोग भी लौटते हैं गांव धोलागढ़ की इस परंपरा की खास बात यह है कि गांव के कई लोग रोजगार और बेहतर अवसरों के लिए महानगरों तक पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद भुजरिया के अवसर पर वे लहंगी महोत्सव में शामिल होने के लिए गांव लौटते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल मनोरंजन का आयोजन नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ने का अवसर भी है। यही वजह है कि तकरीबन पांच सदी से चली आ रही यह परंपरा आज भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ रही है।