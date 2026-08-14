श्योपुर: चाय की गुमठी में सिलेंडर से भड़की आग, ब्लास्ट के साथ उड़े टीन-टप्पर; दुकानदार ने भागकर बचाई जान

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। श्योपुर जिले के विजयपुर में गुरुवार को चाय की एक दुकान में उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से अचानक आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। खतरा भांपते ही दुकानदार और वहां मौजूद लोग दौड़कर बाहर भागे। इसके कुछ ही देर बाद सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे दुकान के टीन-टप्पर तक उड़ गए।

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकान में रखा सामान और नकदी जलकर खाक हो गई। आग लगते ही दुकान से बाहर भागा दुकानदार हादसा विजयपुर बस स्टैंड से कुछ दूरी पर क्वारी नदी के पुल के पास स्थित बाथम चाय सेंटर में हुआ। दुकानदार रोज की तरह ग्राहकों के लिए चाय बना रहा था। इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलती देख दुकानदार बिना देर किए दुकान से बाहर निकल गया। वहां मौजूद ग्राहक भी सुरक्षित स्थान की ओर भाग गए। कुछ ही देर बाद सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दुकान का टीन-टप्पर भी उड़ गया। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग भी सहम गए।