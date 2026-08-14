श्योपुर: चाय की गुमठी में सिलेंडर से भड़की आग, ब्लास्ट के साथ उड़े टीन-टप्पर; दुकानदार ने भागकर बचाई जान
श्योपुर के विजयपुर में चाय की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। दुकानदार और ग्राहक सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया, पर दुकान का सामान जलकर खाक हो गया।
HighLights
गैस सिलेंडर में लीकेज से चाय की दुकान में आग लगी।
धमाके के साथ सिलेंडर फटा, दुकान के टीन-टप्पर उड़े।
दुकानदार और ग्राहक सुरक्षित, बड़ा हादसा टला।
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। श्योपुर जिले के विजयपुर में गुरुवार को चाय की एक दुकान में उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से अचानक आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। खतरा भांपते ही दुकानदार और वहां मौजूद लोग दौड़कर बाहर भागे। इसके कुछ ही देर बाद सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे दुकान के टीन-टप्पर तक उड़ गए।
घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकान में रखा सामान और नकदी जलकर खाक हो गई।
आग लगते ही दुकान से बाहर भागा दुकानदार
हादसा विजयपुर बस स्टैंड से कुछ दूरी पर क्वारी नदी के पुल के पास स्थित बाथम चाय सेंटर में हुआ। दुकानदार रोज की तरह ग्राहकों के लिए चाय बना रहा था। इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलती देख दुकानदार बिना देर किए दुकान से बाहर निकल गया। वहां मौजूद ग्राहक भी सुरक्षित स्थान की ओर भाग गए। कुछ ही देर बाद सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दुकान का टीन-टप्पर भी उड़ गया। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग भी सहम गए।
दमकल और स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा
दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आगजनी में दुकानदार का करीब 70 से 80 हजार रुपये का सामान और नकदी जलकर नष्ट होने की बात सामने आई है।
यह भी पढ़ें- ग्वालियर में मीटर चेक करने पहुंचे बिजली कर्मचारी को बंधक बनाकर कुत्तों से कटवाया, बंदूक दिखाकर धमकाया; 17 जगह जख्म
भीड़भाड़ वाली दुकान, टला बड़ा हादसा
स्थानीय लोगों के अनुसार बाथम चाय सेंटर बस स्टैंड क्षेत्र की चर्चित दुकानों में शामिल है और यहां अक्सर ग्राहकों की भीड़ रहती है। हादसे के समय भी दुकान पर लोग मौजूद थे, लेकिन सिलेंडर में आग लगते ही सभी बाहर निकल गए। यही वजह रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया गया कि दुकान में एक अन्य गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था। यदि आग दूसरे सिलेंडर तक पहुंच जाती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी।