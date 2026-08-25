सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ की संपत्ति के राजीनामे पर फिर पेंच, प्रतिमा देवी की आपत्ति पर सुनवाई टली
सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के बंटवारे से जुड़े विवाद में प्रस्तावित समझौते पर सुनवाई टल गई है। प्रतिमा देवी राणा की आपत्ति पर बहस के लिए उनके वकील ने समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
HighLights
सिंधिया संपत्ति विवाद में प्रस्तावित समझौते पर सुनवाई टली।
प्रतिमा देवी की आपत्ति पर बहस के लिए समय मांगा गया।
अगली सुनवाई अब 10 सितंबर 2026 को होगी।
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पुश्तैनी संपत्तियों के बंटवारे से जुड़े विवाद में प्रस्तावित समझौते पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई। प्रतिमा देवी राना की ओर से दर्ज आपत्ति पर बहस के लिए उनके अधिवक्ता ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगा। न्यायालय ने आवेदन स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर 2026 तय कर दी है।
अब अगली सुनवाई में प्रतिमा देवी की आपत्ति और प्रस्तावित समझौते की कानूनी वैधता को लेकर पक्षकारों के बीच विस्तार से बहस होने की संभावना है।
प्रतिमा देवी की आपत्ति पर मांगा गया समय
मामले की पिछली सुनवाई में प्रतिमा देवी की ओर से प्रस्तावित समझौते पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। मंगलवार को इसी आपत्ति पर बहस होनी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता ने तैयारी के लिए समय मांगा। अदालत ने आवेदन मंजूर करते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बुआ और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा पूर्व मंत्री यशोधरा राजे की ओर से प्रतिमा देवी की आपत्ति पर जवाब अदालत में पेश किया जा चुका है।
आपत्ति के समय पर सवाल
जवाबी पक्ष की ओर से अदालत में तर्क दिया गया था कि समझौते की प्रक्रिया के दौरान प्रतिमा देवी ने सहमति जताई थी और खुद को प्रक्रिया से अलग रखा था। ऐसे में समझौते के अंतिम चरण में आपत्ति दर्ज कराने के औचित्य पर सवाल उठाया गया।
वहीं, प्रतिमा देवी का कहना है कि उनकी मां दिवंगत पद्मावती राजे संपत्ति में हिस्सेदार थीं। ऐसे में उनके उत्तराधिकारियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को नजरअंदाज कर कोई समझौता अंतिम रूप नहीं ले सकता।
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बंद लिफाफे में दस्तावेज देने पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
पिछली सुनवाई के दौरान दस्तावेज बंद लिफाफे में पेश किए जाने पर अदालत ने नाराजगी जताई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि कोर्ट में दस्तावेज सामान्य प्रक्रिया के तहत पेश किए जाने चाहिए और भविष्य में उन्हें बंद लिफाफे में प्रस्तुत नहीं किया जाए।
प्रतिमा देवी की आपत्ति के चलते लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद को खत्म करने के लिए तैयार किया गया प्रस्तावित राजीनामा फिलहाल कानूनी पेंच में उलझा हुआ है। अब 10 सितंबर की सुनवाई में इस आपत्ति और समझौते की वैधता पर आगे की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।