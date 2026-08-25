सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ की संपत्ति के राजीनामे पर फिर पेंच, प्रतिमा देवी की आपत्ति पर सुनवाई टली

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पुश्तैनी संपत्तियों के बंटवारे से जुड़े विवाद में प्रस्तावित समझौते पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई। प्रतिमा देवी राना की ओर से दर्ज आपत्ति पर बहस के लिए उनके अधिवक्ता ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगा। न्यायालय ने आवेदन स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर 2026 तय कर दी है।

अब अगली सुनवाई में प्रतिमा देवी की आपत्ति और प्रस्तावित समझौते की कानूनी वैधता को लेकर पक्षकारों के बीच विस्तार से बहस होने की संभावना है। प्रतिमा देवी की आपत्ति पर मांगा गया समय मामले की पिछली सुनवाई में प्रतिमा देवी की ओर से प्रस्तावित समझौते पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। मंगलवार को इसी आपत्ति पर बहस होनी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता ने तैयारी के लिए समय मांगा। अदालत ने आवेदन मंजूर करते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बुआ और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा पूर्व मंत्री यशोधरा राजे की ओर से प्रतिमा देवी की आपत्ति पर जवाब अदालत में पेश किया जा चुका है। आपत्ति के समय पर सवाल जवाबी पक्ष की ओर से अदालत में तर्क दिया गया था कि समझौते की प्रक्रिया के दौरान प्रतिमा देवी ने सहमति जताई थी और खुद को प्रक्रिया से अलग रखा था। ऐसे में समझौते के अंतिम चरण में आपत्ति दर्ज कराने के औचित्य पर सवाल उठाया गया।