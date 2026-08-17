सिंधिया परिवार की 40 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद में सुनवाई टली, 1000 पन्नों के रिकॉर्ड का होगा अध्ययन
सिंधिया परिवार की 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे से जुड़े मामले में जिला न्यायालय में सुनवाई टल गई। पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण अब सितंबर के अंतिम सप्ताह में अगली सुनवाई होगी।
HighLights
सिंधिया परिवार के 40 हजार करोड़ के संपत्ति विवाद की सुनवाई टली।
जिला न्यायालय में पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई स्थगित हुई।
केस के सिलसिले में हाई कोर्ट से आए 1000 पन्नों के रिकॉर्ड का होगा अध्ययन।
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। सिंधिया परिवार से जुड़ी करीब 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे से जुड़े मामले में सोमवार को जिला न्यायालय में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ ऊषा राजे द्वारा दायर मुकदमे में सुनवाई के दौरान कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। इसके चलते अदालत ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी है। अब सितंबर के अंतिम सप्ताह में अगली सुनवाई प्रस्तावित है।
हाई कोर्ट से जिला कोर्ट पहुंचा 1000 से ज्यादा पन्नों का रिकॉर्ड
यह मामला सिंधिया परिवार के बीच संपत्ति के बंटवारे और पूर्व में हुए समझौते से जुड़ा है। प्रकरण में हाई कोर्ट से एक हजार से अधिक पन्नों का रिकॉर्ड जिला न्यायालय भेजा गया है। अदालत अब इस दस्तावेजी रिकॉर्ड का अध्ययन करेगी। इसके बाद अगली सुनवाई में मामले की आगे की प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं।
जयविलास पैलेस से लेकर देशभर की संपत्तियां विवाद में
संपत्ति विवाद का दायरा काफी बड़ा है। इसमें ग्वालियर स्थित जयविलास पैलेस भी शामिल है, जिसका क्षेत्रफल करीब 12.40 लाख वर्गफीट बताया जाता है और अनुमानित कीमत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा आजादी के समय सिंधिया परिवार से जुड़ी 100 से अधिक कंपनियों के शेयर, शिवपुरी का माधव विलास पैलेस, हैप्पी विलास, जॉर्ज कैसल कोठी, उज्जैन का कालियादेह पैलेस और नई दिल्ली स्थित ग्वालियर हाउस भी मामले से जुड़े बताए गए हैं।
यह भी पढ़ें- छतरपुर में सड़क-पुल-बिजली के लिए 40 किमी पैदल चले बच्चे, 18 घंटे चला आंदोलन; देर रात विधायक के आश्वासन पर माने
विवादित संपत्तियों की सूची में राजपुर रोड का प्लॉट, सिंधिया विला, पुणे का पद्म विलास पैलेस, वाराणसी का सिंधिया घाट और गोवा स्थित विठोबा मंदिर भी शामिल हैं।
सितंबर के अंत में फिर सुनवाई
सोमवार को पक्षकारों की गैरमौजूदगी के कारण सुनवाई टलने के बाद अब अदालत सितंबर के अंतिम सप्ताह में मामले को सुनेगी। इस दौरान हाई कोर्ट से प्राप्त विस्तृत रिकॉर्ड के अध्ययन के बाद संपत्ति विवाद से जुड़े आगामी कदमों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।