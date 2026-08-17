सिंधिया परिवार की 40 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद में सुनवाई टली, 1000 पन्नों के रिकॉर्ड का होगा अध्ययन

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। सिंधिया परिवार से जुड़ी करीब 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे से जुड़े मामले में सोमवार को जिला न्यायालय में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ ऊषा राजे द्वारा दायर मुकदमे में सुनवाई के दौरान कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। इसके चलते अदालत ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी है। अब सितंबर के अंतिम सप्ताह में अगली सुनवाई प्रस्तावित है।

हाई कोर्ट से जिला कोर्ट पहुंचा 1000 से ज्यादा पन्नों का रिकॉर्ड यह मामला सिंधिया परिवार के बीच संपत्ति के बंटवारे और पूर्व में हुए समझौते से जुड़ा है। प्रकरण में हाई कोर्ट से एक हजार से अधिक पन्नों का रिकॉर्ड जिला न्यायालय भेजा गया है। अदालत अब इस दस्तावेजी रिकॉर्ड का अध्ययन करेगी। इसके बाद अगली सुनवाई में मामले की आगे की प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं।