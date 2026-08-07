शिवपुरी: शिक्षक की बोतल से पानी पीने पर आदिवासी बालक को छड़ी से पीटा, जातिसूचक शब्द कहे; NHRC ने मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की पानी की बोतल से पानी पीने पर अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आठ वर्षीय छात्र की कथित पिटाई का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और शिवपुरी पुलिस अधीक्षक से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

घटना 27 जुलाई को शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय उकावल की है। कोलारस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, कक्षा चौथी में पढ़ने वाले आठ वर्षीय छात्र ने प्यास लगने पर शिक्षक की टेबल पर रखी पानी की बोतल से पानी पी लिया। आरोप है कि शिक्षक लोकेश शर्मा ने इससे नाराज होकर छात्र को जातिसूचक शब्द कहे और छड़ी से उसकी पिटाई कर दी।

मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि प्रकरण की विवेचना जारी है। थाना प्रभारी पुनीत वाजपेयी के अनुसार, कानूनन गिरफ्तारी से पहले नोटिस तामील करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इधर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मीडिया एवं संचार विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यदि समाचार में प्रकाशित तथ्य सही पाए जाते हैं तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। आयोग ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि पीड़ित छात्र को अब तक क्या कानूनी सहायता और राहत उपलब्ध कराई गई है।

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