MP Election: विपक्ष की एकता के पीछे नहीं है कोई मुद्दा, लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगी- नरेन्द्र सिंह तोमर

ग्वालियर, एएनआई। मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान नरेन्द्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक पर सवाल खड़े किए।

नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि पीएम मोदी के डर के कारण लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल मुद्दा विहीन हैं और इसलिए ये लोग एक डाल पर बैठने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की कोई विचारधारा नहीं है और इनके एकजुट होने का भी कोई आधार नहीं है। लोकसभा चुनाव आने से पहले ही विपक्षी एकता टूट जाएगी।

