कम पानी, पथरीली जमीन फिर भी भरपूर फसल... MP में आदिवासी अंचल के बीजों से विकसित होगी श्रीअन्न की नई किस्म

अनूप भार्गव, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में सदियों से पथरीली और कम पानी वाली जमीन पर उगाए जा रहे श्रीअन्न को अब वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए नई पहचान देने की तैयारी है। ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के 26 जिलों से ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी और चीना जैसी श्रीअन्न फसलों का जर्मप्लाज्म जुटाकर उनकी बेहतर और उन्नत किस्म विकसित करने की दिशा में काम करेगा।

इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को 25 लाख रुपये का अनुदान दिया है। जर्मप्लाज्म संग्रहण में खास फोकस उन आदिवासी क्षेत्रों पर रहेगा, जहां किसान पीढ़ियों से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप श्रीअन्न की देसी किस्मों को संरक्षित और उगाते आ रहे हैं।

झाबुआ-आलीराजपुर के देसी बीजों पर खास नजर जर्मप्लाज्म संग्रहण के लिए झाबुआ और आलीराजपुर को प्राथमिकता दी जा रही है। दोनों आदिवासी बहुल जिलों में कम बारिश, सीमित सिंचाई और पथरीली व कम उपजाऊ जमीन के बावजूद किसान लंबे समय से ज्वार, बाजरा, कोदो और कुटकी की खेती करते रहे हैं।

लगातार बदलती जलवायु और स्थानीय परिस्थितियों के बीच यहां के पारंपरिक बीजों में परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता विकसित हुई है। वैज्ञानिक अब इन्हीं विशेषताओं को पहचानकर भविष्य की उन्नत किस्मों के विकास में इस्तेमाल करेंगे। देसी बीज बनेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार विश्वविद्यालय की योजना के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक बीजों के नमूने एकत्र कर उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। जिन प्रजातियों में बेहतर उत्पादन क्षमता, कम पानी में पनपने, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने या अन्य उपयोगी गुण पाए जाएंगे, उन्हें आगे के अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।