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कम पानी, पथरीली जमीन फिर भी भरपूर फसल... MP में आदिवासी अंचल के बीजों से विकसित होगी श्रीअन्न की नई किस्म

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Sun, 16 Aug 2026 06:43 PM (IST)

ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के 26 जिलों से श्रीअन्न के पारंपरिक बीजों का जर्मप्लाज्म जुटाकर नई उन्नत किस्में विकसित करेगा। यह परियोजना कम पानी और पथरीली जमीन के लिए उपयुक्त फसलें तैयार कर आदिवासी किसानों को लाभ पहुंचाएगी और देसी बीजों का संरक्षण करेगी।

श्रीअन्न (प्रतीकात्मक चित्र)

श्रीअन्न (प्रतीकात्मक चित्र)

HighLights

  1. ग्वालियर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय जुटाएगा श्रीअन्न का जर्मप्लाज्म।

  2. कम पानी, पथरीली जमीन के लिए विकसित होंगी उन्नत किस्में।

  3. राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 25 लाख रुपये का अनुदान दिया।

अनूप भार्गव, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में सदियों से पथरीली और कम पानी वाली जमीन पर उगाए जा रहे श्रीअन्न को अब वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए नई पहचान देने की तैयारी है। ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के 26 जिलों से ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी और चीना जैसी श्रीअन्न फसलों का जर्मप्लाज्म जुटाकर उनकी बेहतर और उन्नत किस्म विकसित करने की दिशा में काम करेगा।

इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को 25 लाख रुपये का अनुदान दिया है। जर्मप्लाज्म संग्रहण में खास फोकस उन आदिवासी क्षेत्रों पर रहेगा, जहां किसान पीढ़ियों से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप श्रीअन्न की देसी किस्मों को संरक्षित और उगाते आ रहे हैं।

झाबुआ-आलीराजपुर के देसी बीजों पर खास नजर

जर्मप्लाज्म संग्रहण के लिए झाबुआ और आलीराजपुर को प्राथमिकता दी जा रही है। दोनों आदिवासी बहुल जिलों में कम बारिश, सीमित सिंचाई और पथरीली व कम उपजाऊ जमीन के बावजूद किसान लंबे समय से ज्वार, बाजरा, कोदो और कुटकी की खेती करते रहे हैं।

लगातार बदलती जलवायु और स्थानीय परिस्थितियों के बीच यहां के पारंपरिक बीजों में परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता विकसित हुई है। वैज्ञानिक अब इन्हीं विशेषताओं को पहचानकर भविष्य की उन्नत किस्मों के विकास में इस्तेमाल करेंगे।

देसी बीज बनेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार

विश्वविद्यालय की योजना के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक बीजों के नमूने एकत्र कर उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। जिन प्रजातियों में बेहतर उत्पादन क्षमता, कम पानी में पनपने, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने या अन्य उपयोगी गुण पाए जाएंगे, उन्हें आगे के अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

इन आनुवंशिक विशेषताओं के आधार पर नई और अधिक उपयोगी श्रीअन्न किस्म विकसित करने का प्रयास होगा। इससे वर्षों से आदिवासी किसानों द्वारा संरक्षित पारंपरिक बीज आधुनिक कृषि अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण आनुवंशिक संसाधन बन सकेंगे।

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कम पानी और सख्त जमीन में खेती को मिलेगा सहारा

श्रीअन्न की ऐसी किस्मों का विकास खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां सिंचाई के साधन सीमित हैं और खेती मौसम पर निर्भर रहती है। स्थानीय परिस्थितियों में पहले से अनुकूल देसी बीजों के गुणों को आधुनिक शोध से जोड़कर ऐसी वैरायटी तैयार करने का लक्ष्य है, जो कम पानी और चुनौतीपूर्ण जमीन में भी बेहतर प्रदर्शन कर सके।

यह पहल न केवल पारंपरिक बीजों के संरक्षण की दिशा में अहम कदम होगी, बल्कि बदलती कृषि परिस्थितियों के बीच किसानों के लिए अधिक टिकाऊ विकल्प विकसित करने में भी मददगार साबित हो सकती है।

26 जिलों से स्थानीय श्रीअन्न के जर्मप्लाज्म जुटाए जाएंगे। इनके विज्ञानी परीक्षण के माध्यम से उपयोगी कृषि गुणों की पहचान होगी। इन्हीं विशेषताओं को आधार बनाकर बेहतर किस्म विकसित करने की दिशा में अनुसंधान किया जाएगा।
- डॉ. आरके कौशिक, निदेशक अनुसंधान, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर।