'नौकरी के बाद तीसरा बच्चा हुआ तो क्या दो-संतान नियम खत्म?', MP हाई कोर्ट का सरकार से बड़ा सवाल

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। अवैध खनन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में खनन अधिकारी के तीसरे बच्चे का भी मामला उठा। ग्वालियर में पदस्थ खनिज अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा के तीन बच्चों का मामला सामने आने पर कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से सवाल किया कि यदि नियुक्ति के समय दो बच्चों की शर्त लागू है, तो नौकरी मिलने के बाद तीसरा बच्चा होने पर क्या नियम लागू नहीं रहेगा? इस पर सरकारी वकील तत्काल स्पष्ट जवाब नहीं दे सके और उन्होंने जवाब देने के लिए समय की मांग की।

दो हफ्ते में देना होगा जवाब कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में नियम की स्पष्ट व्याख्या पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसी सुनवाई में कोर्ट ने अवैध खनन से जुड़े मामले में अशोक यादव की तीन खदानों पर लगी रोक भी अगले आदेश तक बरकरार रखी और पिछले पांच वर्षों में अवैध खनन के मामलों में दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड तलब किया।