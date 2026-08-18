एक्सप्रेस-वे की मिट्टी में ‘खजाना’! ब्रिटिशकालीन चांदी के सिक्के मिलने की खबर से मुरैना के गांव में मची लूट जैसी होड़

डिजिटल डेस्क, मुरैना। ग्वालियर-आगरा के बीच बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की मिट्टी ने मंगलवार को मुरैना के एक गांव में ऐसा कौतूहल पैदा किया कि देखते ही देखते पूरा गांव खुदाई में जुट गया। दावा है कि निर्माण स्थल पर मिट्टी के नीचे से चांदी के पुराने सिक्के निकल रहे हैं। सिक्के मिलने की खबर फैलते ही बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग हाथों में खुरपी, हंसिया, लकड़ी और सरिया लेकर मौके पर पहुंच गए।

ग्रामीणों के मुताबिक अब तक 8 से 10 चांदी के सिक्के मिलने की बात सामने आई है। मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो अधिकारियों ने मौके की स्थिति की जांच शुरू कर दी। साथ ही मिले सिक्कों को जब्त कर पुरातत्व विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

एक युवक को मिला सिक्का, फिर शुरू हुई तलाश मामला माता बसैया थाना क्षेत्र के डोंगरपुर गांव का है। बताया गया कि करीब तीन दिन पहले गांव का एक युवक निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे से गुजर रहा था। इसी दौरान उसकी नजर मिट्टी में दबे एक सिक्के पर पड़ी। वह उसे उठाकर घर ले गया।

बाद में उसे शक हुआ कि मिट्टी में ऐसे और सिक्के भी हो सकते हैं। अगले दिन वह कुछ दोस्तों के साथ उसी जगह पहुंचा और मिट्टी कुरेदने पर उसे तीन-चार और चांदी के सिक्के मिलने की बात सामने आई। इसके बाद दो दिन तक कुछ युवक कथित तौर पर चुपचाप मौके पर खुदाई करते रहे।

खबर फैली तो पूरा गांव पहुंच गया मंगलवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों को मिट्टी में चांदी के सिक्के मिलने की जानकारी हुई, निर्माण स्थल पर भीड़ जुटने लगी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग खुदाई करने पहुंच गए। किसी के हाथ में खुरपी थी तो कोई हंसिया, लकड़ी या सरिया लेकर मिट्टी खंगाल रहा था। इसी दौरान सिक्के मिलने के वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने लगे। एक वीडियो में एक युवक के हाथ में सिक्का मिलने का दावा किया जा रहा है।

दूसरे स्थान से लाई गई है निर्माण की मिट्टी माता बसैया थाना प्रभारी विवेक सिंह तोमर के अनुसार, उन्हें मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे मामले की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो कई लोग निर्माणाधीन सड़क की मिट्टी खोद रहे थे और वहां चांदी के सिक्के मिलने की बात कह रहे थे।

पुलिस ने लोगों को मौके से हटाया, लेकिन पुलिस टीम के लौटने के बाद ग्रामीण दोबारा वहां पहुंचकर खुदाई करने लगे। थाना प्रभारी के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए डाली गई मिट्टी स्थानीय नहीं है। इसे किसी दूसरे स्थान से खोदकर यहां लाया गया है। ऐसे में यह पता लगाया जा रहा है कि सिक्के वास्तव में कहां की मिट्टी में मिले और उनका मूल स्रोत क्या है।