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मुरैना में उफनती चंबल के बीच अचानक बंद हुआ स्टीमर, 150 से ज्यादा यात्रियों की अटकी सांसें; 5 किमी बहकर जैसे-तैसे किनारे लगा

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Sun, 16 Aug 2026 04:19 PM (IST)

मुरैना के नगरा घाट पर चंबल नदी में 150 से अधिक यात्रियों वाला स्टीमर डीजल खत्म होने से बीच धारा में बंद हो गया और 5 किमी तक बह गया। बाद में स्टीमर भिं ...और पढ़ें

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HighLights

  1. मुरैना में चंबल नदी में स्टीमर का इंजन बंद हुआ।

  2. 150 से अधिक यात्री 5 किमी तक नदी में बहे।

  3. सभी यात्री सुरक्षित किनारे पहुंचे, प्रशासन पर उठे सवाल।

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मुरैना जिले की पोरसा तहसील में रविवार सुबह चंबल नदी के नगरा घाट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब 150 से अधिक यात्रियों से भरा स्टीमर बीच नदी में अचानक बंद हो गया। इंजन में डीजल खत्म होने के कारण स्टीमर ने काम करना बंद कर दिया और तेज बहाव के बीच नदी की धार में बहने लगा। स्टीमर में 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलें भी रखी थीं।

बताया गया कि स्टीमर नगरा घाट से उत्तर प्रदेश के केंजरा घाट की ओर जा रहा था। इसमें बड़ी संख्या में कांवड़िए और उनके स्वजन सवार थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मंदिर में कांवड़ चढ़ाने जाना था। नदी का बहाव तेज होने के कारण इंजन बंद होते ही स्टीमर तेजी से बहने लगा। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि वह घाट से करीब पांच किलोमीटर दूर तक बहकर भिंड के अटेर क्षेत्र की ओर पहुंच गया।

पुलिस व आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन टीम के साथ नगरा, पोरसा और महुआ थानों की पुलिस को मौके की ओर रवाना किया गया। बहते स्टीमर को रोकने और यात्रियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास शुरू किए गए।

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हालांकि, स्थिति उस समय सामान्य हुई जब स्टीमर बहते हुए भिंड क्षेत्र के कक्षपुरा के पास अपने आप नदी के किनारे जा लगा। इसके बाद स्टीमर में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिए जाने की जानकारी सामने आई। इससे यात्रियों और उनके स्वजन ने राहत की सांस ली।

M steamer in chambal 21458

उफनती चंबल में रोक के बावजूद चल रहा था स्टीमर

बारिश के चलते इन दिनों चंबल नदी उफान पर है। तेज जलप्रवाह को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन के एसडीएम ने घाट पर संचालित होने वाले स्टीमर पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद यात्रियों से भरा स्टीमर नदी में संचालित किया जा रहा था।

स्टीमर के बीच नदी में बंद होने की घटना ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की रोक के बावजूद स्टीमर संचालन कैसे जारी रहा, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही नदी का जलस्तर और बहाव सामान्य होने तक ऐसे घाटों पर सख्ती से आवागमन रोकने की मांग की जा रही है।