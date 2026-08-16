मुरैना में उफनती चंबल के बीच अचानक बंद हुआ स्टीमर, 150 से ज्यादा यात्रियों की अटकी सांसें; 5 किमी बहकर जैसे-तैसे किनारे लगा

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मुरैना जिले की पोरसा तहसील में रविवार सुबह चंबल नदी के नगरा घाट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब 150 से अधिक यात्रियों से भरा स्टीमर बीच नदी में अचानक बंद हो गया। इंजन में डीजल खत्म होने के कारण स्टीमर ने काम करना बंद कर दिया और तेज बहाव के बीच नदी की धार में बहने लगा। स्टीमर में 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलें भी रखी थीं।

बताया गया कि स्टीमर नगरा घाट से उत्तर प्रदेश के केंजरा घाट की ओर जा रहा था। इसमें बड़ी संख्या में कांवड़िए और उनके स्वजन सवार थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मंदिर में कांवड़ चढ़ाने जाना था। नदी का बहाव तेज होने के कारण इंजन बंद होते ही स्टीमर तेजी से बहने लगा। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि वह घाट से करीब पांच किलोमीटर दूर तक बहकर भिंड के अटेर क्षेत्र की ओर पहुंच गया।

पुलिस व आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन टीम के साथ नगरा, पोरसा और महुआ थानों की पुलिस को मौके की ओर रवाना किया गया। बहते स्टीमर को रोकने और यात्रियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास शुरू किए गए।

उफनती चंबल में रोक के बावजूद चल रहा था स्टीमर बारिश के चलते इन दिनों चंबल नदी उफान पर है। तेज जलप्रवाह को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन के एसडीएम ने घाट पर संचालित होने वाले स्टीमर पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद यात्रियों से भरा स्टीमर नदी में संचालित किया जा रहा था।