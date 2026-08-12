मुरैना में दो कमरों के मदरसे में 445 बच्चों का दाखिला! इनमें 90% हिंदू, निरीक्षण में मिले मात्र 35; बाल आयोग ने कराया सील

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के खड़ियाहार गांव में संचालित एक मदरसे का बुधवार को बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। सिर्फ दो कमरों में चल रहे मदरसे में 445 बच्चों के नाम दर्ज मिलने पर आयोग अध्यक्ष ने हैरानी जताई। निरीक्षण के दौरान मौके पर केवल 35 बच्चे ही मौजूद मिले।

आयोग अध्यक्ष के निर्देश पर मदरसा आयसा इस्लामिया को तत्काल सील कर दिया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी मान्यता निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। 445 बच्चों का दाखिला, मौके पर सिर्फ 35 मिले डॉ. निवेदिता शर्मा ने बीआरसी शिवराज शर्मा, शिक्षा विभाग की सहायक संचालिका वर्षा कोहली, मुरैना बाल कल्याण समिति के सदस्य रामू डंडौतिया और प्रवेंद्र शर्मा सहित अधिकारियों के साथ मदरसे का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान सामने आया कि मदरसे में 445 बच्चों के नाम दर्ज हैं, लेकिन नियमित रूप से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या काफी कम है। निरीक्षण के समय केवल 35 बच्चे ही वहां मौजूद मिले। आयोग अध्यक्ष के अनुसार, दर्ज बच्चों में करीब 90 प्रतिशत हिंदू बच्चे बताए गए हैं।

अधिकांश बच्चे मदरसे में आते ही नहीं आयोग अध्यक्ष ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि मदरसे के रजिस्टर में दर्ज अधिकांश बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते ही नहीं हैं। इसके बाद अधिकारियों को बच्चों की शिक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

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