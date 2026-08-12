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    मुरैना में दो कमरों के मदरसे में 445 बच्चों का दाखिला! इनमें 90% हिंदू, निरीक्षण में मिले मात्र 35; बाल आयोग ने कराया सील

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:10 PM (GMT+05:30)

    मुरैना के खड़ियाहार गांव में बाल आयोग अध्यक्ष ने एक मदरसे का औचक निरीक्षण किया, जहां दो कमरों में 445 बच्चे दर्ज थे लेकिन मौके पर सिर्फ 35 मिले। आयोग ...और पढ़ें

    मदरसे में बच्चों से चर्चा करतीं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष डा. निवेदिता शर्मा।

    मदरसे में बच्चों से चर्चा करतीं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष डा. निवेदिता शर्मा।

    HighLights

    1. बाल आयोग अध्यक्ष ने मुरैना मदरसे का औचक निरीक्षण किया।

    2. 445 बच्चों के नाम दर्ज, मौके पर मिले सिर्फ 35।

    3. मदरसा सील, मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए गए।

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के खड़ियाहार गांव में संचालित एक मदरसे का बुधवार को बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। सिर्फ दो कमरों में चल रहे मदरसे में 445 बच्चों के नाम दर्ज मिलने पर आयोग अध्यक्ष ने हैरानी जताई। निरीक्षण के दौरान मौके पर केवल 35 बच्चे ही मौजूद मिले।

    आयोग अध्यक्ष के निर्देश पर मदरसा आयसा इस्लामिया को तत्काल सील कर दिया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी मान्यता निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

    445 बच्चों का दाखिला, मौके पर सिर्फ 35 मिले

    डॉ. निवेदिता शर्मा ने बीआरसी शिवराज शर्मा, शिक्षा विभाग की सहायक संचालिका वर्षा कोहली, मुरैना बाल कल्याण समिति के सदस्य रामू डंडौतिया और प्रवेंद्र शर्मा सहित अधिकारियों के साथ मदरसे का निरीक्षण किया।

    जांच के दौरान सामने आया कि मदरसे में 445 बच्चों के नाम दर्ज हैं, लेकिन नियमित रूप से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या काफी कम है। निरीक्षण के समय केवल 35 बच्चे ही वहां मौजूद मिले। आयोग अध्यक्ष के अनुसार, दर्ज बच्चों में करीब 90 प्रतिशत हिंदू बच्चे बताए गए हैं।

    अधिकांश बच्चे मदरसे में आते ही नहीं

    आयोग अध्यक्ष ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि मदरसे के रजिस्टर में दर्ज अधिकांश बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते ही नहीं हैं। इसके बाद अधिकारियों को बच्चों की शिक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

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    उन्होंने कहा कि मदरसे में दर्ज बच्चों को उनके नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो और वे नियमित रूप से स्कूल जा सकें।

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    मान्यता निरस्त करने के निर्देश

    निरीक्षण में सामने आई स्थिति के बाद आयोग अध्यक्ष ने मदरसे को सील कराने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मामले में शिक्षा विभाग और बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े अधिकारियों द्वारा आगे की प्रक्रिया की जाएगी।

    आयोग का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि रजिस्टर में दर्ज बच्चों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो और प्रत्येक बच्चे को नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण एवं नियमित शिक्षा मिल सके।