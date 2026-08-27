मुरैना: स्टीमर बंद होने से नाराज कांग्रेस नेता ने चंबल में लगाई छलांग, पुलिस ने बचाया

डिजिटल डेस्क, मुरैना। चंबल नदी के उसैद घाट पर गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब स्टीमर सेवा बंद होने के विरोध में कांग्रेस के महुआ ब्लॉक अध्यक्ष शेर सिंह तोमर ने नदी में छलांग लगा दी। नेता के पानी में कूदते ही घाट पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल गोताखोरों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।

दो दिन से स्टीमर शुरू कराने की मांग शेर सिंह तोमर पिछले दो दिनों से उसैद-पिनाहट घाट के बीच स्टीमर सेवा बहाल करने की मांग को लेकर प्रशासन को आवेदन दे रहे थे। उनका कहना था कि राखी पर्व के कारण चंबल के दोनों ओर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे में स्टीमर बंद होने से अंबाह और पोरसा क्षेत्र के लोगों को उत्तर प्रदेश के पिनाहट पहुंचने के लिए लंबा सड़क मार्ग तय करना पड़ रहा है।

स्टीमर से यह दूरी महज चार किलोमीटर है, जबकि सड़क मार्ग से लोगों को करीब 140 से 160 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे यात्रियों को समय और अतिरिक्त खर्च दोनों उठाना पड़ रहा है। 16 अगस्त की घटना के बाद बंद है स्टीमर दरअसल, 16 अगस्त को नगरा घाट से उत्तर प्रदेश के कैंजरा घाट की ओर जा रहा यात्रियों से भरा स्टीमर चंबल नदी की तेज धारा में बह गया था। स्टीमर करीब तीन घंटे तक नदी में बहता रहा। उस समय उसमें 64 यात्री सवार थे और सभी की जान खतरे में पड़ गई थी।