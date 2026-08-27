मुरैना: स्टीमर बंद होने से नाराज कांग्रेस नेता ने चंबल में लगाई छलांग, पुलिस ने बचाया
मुरैना के उसैद घाट पर कांग्रेस नेता शेर सिंह तोमर ने स्टीमर सेवा बंद होने के विरोध में चंबल नदी ...और पढ़ें
HighLights
16 अगस्त से बंद है उसैद-पिनाहट घाट पर स्टीमर संचालन।
नदी से चार किमी का सफर सड़क से 140 से 160 किमी।
रक्षाबंधन पर स्टीमर सेवा पुन: चालू करने की मांग।
डिजिटल डेस्क, मुरैना। चंबल नदी के उसैद घाट पर गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब स्टीमर सेवा बंद होने के विरोध में कांग्रेस के महुआ ब्लॉक अध्यक्ष शेर सिंह तोमर ने नदी में छलांग लगा दी। नेता के पानी में कूदते ही घाट पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल गोताखोरों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।
दो दिन से स्टीमर शुरू कराने की मांग
शेर सिंह तोमर पिछले दो दिनों से उसैद-पिनाहट घाट के बीच स्टीमर सेवा बहाल करने की मांग को लेकर प्रशासन को आवेदन दे रहे थे। उनका कहना था कि राखी पर्व के कारण चंबल के दोनों ओर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे में स्टीमर बंद होने से अंबाह और पोरसा क्षेत्र के लोगों को उत्तर प्रदेश के पिनाहट पहुंचने के लिए लंबा सड़क मार्ग तय करना पड़ रहा है।
स्टीमर से यह दूरी महज चार किलोमीटर है, जबकि सड़क मार्ग से लोगों को करीब 140 से 160 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे यात्रियों को समय और अतिरिक्त खर्च दोनों उठाना पड़ रहा है।
16 अगस्त की घटना के बाद बंद है स्टीमर
दरअसल, 16 अगस्त को नगरा घाट से उत्तर प्रदेश के कैंजरा घाट की ओर जा रहा यात्रियों से भरा स्टीमर चंबल नदी की तेज धारा में बह गया था। स्टीमर करीब तीन घंटे तक नदी में बहता रहा। उस समय उसमें 64 यात्री सवार थे और सभी की जान खतरे में पड़ गई थी।
घटना के बाद पुलिस ने नगरा घाट के स्टीमर को जब्त कर लिया था। इसी के बाद सुरक्षा कारणों से उसैद-पिनाहट घाट पर चलने वाला स्टीमर भी बंद करा दिया गया।
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राखी पर बढ़ा आवागमन
स्टीमर सेवा बंद होने से अंबाह और पोरसा क्षेत्र के उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिन्हें चंबल पार कर पिनाहट और आसपास के इलाकों में जाना होता है। कांग्रेस नेता का कहना है कि राखी के त्योहार के चलते इस समय यात्रियों की संख्या बढ़ी हुई है, इसलिए स्टीमर का संचालन जल्द शुरू किया जाना चाहिए।
हालांकि, नदी में छलांग लगाने की घटना के बाद पुलिस ने शेर सिंह तोमर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन की ओर से स्टीमर संचालन को लेकर अंतिम निर्णय सुरक्षा मानकों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद लिया जाना है।