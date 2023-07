MP News: चीतों की निगरानी में बारिश बन रही बाधा, GPS दे रहा धोखा; कूनो से बाहर दिखा रहा आशा की लोकेशन

Kuno National Park मानसून सीजन में कूनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़े गए चीतों की निगरानी चुनौती बन रही है। खास कर उस समय जब तेज वर्षा होने लगती है। तब चीतों के कॉलर आईडी से सिग्नल या तो टूट जाता है या कमजोर हो जाता है। जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) बाधित होने से निगरानी मुश्किल हो जाती है।

MP News: चीतों की निगरानी में बारिश बन रही बाधा, GPS दे रहा धोखा (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

HighLights चीतों की निगरानी में बारिश बन रही बाधा, GPS दे रहा धोखा। कूनो नेशनल पार्क से बाहर दिखा रहा आशा की लोकेशन। वर्तमान में 12 चीते खुले जंगल में हैं।

अब्बास अहमद, ग्वालियर। मानसून सीजन में कूनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़े गए चीतों की निगरानी चुनौती बन रही है। खास कर उस समय जब तेज वर्षा होने लगती है। तब चीतों के कॉलर आईडी से सिग्नल या तो टूट जाता है या कमजोर हो जाता है। जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) बाधित होने से निगरानी मुश्किल हो जाती है। वर्तमान में खुले जंगल में हैं 12 चीते वर्तमान में 12 चीते खुले जंगल में हैं। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में लाकर बसाए गए चीतों की निगरानी और सुरक्षा के लिए इन्हें रेडियो कॉलर आईडी पहनाए गए हैं। इसमें जीपीएस भी लगा है। कॉलर आईडी से पता चलती है चीतों की सही लोकेशन कॉलर आईडी रेडियो सिग्नल ट्रांसमीटर पर देता है। इससे निगरानी दलों को चीतों की सही लोकेशन मिलती है। कॉलर आईडी की बैटरी इसे एक्टिव रखती है, परंतु तेज वर्षा में सिग्नल टूट रहे हैं। इसमें लगी जीपीएस चिप भी ठीक से काम नहीं कर रही है। जीपीएस सेटेलाइट से सिग्नल देता है। ऐसे में निगरानी दल को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। तीन दिनों से आशा की लोकेशन कूनो से बाहर कूनो नेशनल पार्क से मादा चीता आशा पिछले तीन दिनों से बाहर है। उसकी लोकेशन आगर के जंगल में मिल रही है। आशा पूर्व में भी कूनो की सीमा को लांघ कर दूसरे जंगल में जा चुकी है। ऐसे में आशा को लेकर विशेष निगरानी बरती जा रही है। संभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) पीके वर्मा का कहना है कि ट्रैकिंग दल आशा की सतत निगरानी कर रहा है। तेज वर्षा के दौरान सिग्नल टूटने से थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है।

Edited By: Mohd Faisal