MP News: दतिया में मंदिर में दीपक से झुलसे भगवान तो उपचार के लिए मूर्ति लेकर अस्पताल पहुंची महिला

गुरुवार को मध्य प्रदेश के दतिया जिला अस्पताल में देखने को मिला जब एक महिला गोद में भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति लेकर डाक्टर के पास पहुंच गई और मूर्ति का उपचार करने की बात कही। यह देख डाक्टर भी चकरा गए जबकि महिला की मानसिक स्थिति उन्हें ठीक लगी देखने और बोलने में भी वह बिल्कुल सामान्य थी। डाक्टर ने महिला से कहा भगवान पूरी तरह स्वस्थ हैं।

MP News: दतिया में मंदिर में दीपक से झुलसे भगवान तो मूर्ति लेकर अस्पताल पहुंची महिला

