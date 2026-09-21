कूनो नेशनल पार्क में चीते की मौत का दावा, RTI कार्यकर्ता का आरोप; अस्पताल के फ्रीजर में 4 दिन से रखा है शव
आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने कूनो नेशनल पार्क में एक चीते की मौत का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा ...और पढ़ें
HighLights
आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने कूनो चीते की मौत का आरोप लगाया।
दावा है कि चीते का शव चार दिन से फ्रीजर में रखा है।
मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई।
डिजिटल डेस्क ग्वालियर। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता को लेकर आरटीआइ कार्यकर्ता अजय दुबे ने बड़ा आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने चीता का नाम नहीं लिखा लेकिन मुख्यमंत्री से प्रश्न करते हुए लिखा है कि कूनो में अस्पताल के फ्रीजर में शव रखे हुए चार दिन हो गए, सच कब उजागर किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए।
हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक बयान नहीं मिल पाया। ऐसे में पुष्टि नहीं की जा सकती।
दावों के अनुसार, कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए एल्टन (भारतीय नाम गौरव) नाम के चीते की मौत की चर्चा है। बताया गया कि वह किसी हादसे या संघर्ष में घायल हुआ था। जबलपुर से वेटरनरी डॉक्टर भी बुलाए गए लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।
अजय दुबे ने पहले भी निर्वा चीते के तीन माह से लापता होने और उसके साथ अनहोनी की आशंका जताई थी, जिसके बाद प्रबंधन ने उसके चार दिन से लापता होने की जानकारी दी और लगभग 15 दिन लापता रहने के बाद वह सकुशल मिल गई थी।