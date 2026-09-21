कूनो नेशनल पार्क में चीते की मौत का दावा, RTI कार्यकर्ता का आरोप; अस्पताल के फ्रीजर में 4 दिन से रखा है शव

डिजिटल डेस्क ग्वालियर। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता को लेकर आरटीआइ कार्यकर्ता अजय दुबे ने बड़ा आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने चीता का नाम नहीं लिखा लेकिन मुख्यमंत्री से प्रश्न करते हुए लिखा है कि कूनो में अस्पताल के फ्रीजर में शव रखे हुए चार दिन हो गए, सच कब उजागर किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए।

हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक बयान नहीं मिल पाया। ऐसे में पुष्टि नहीं की जा सकती। दावों के अनुसार, कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए एल्टन (भारतीय नाम गौरव) नाम के चीते की मौत की चर्चा है। बताया गया कि वह किसी हादसे या संघर्ष में घायल हुआ था। जबलपुर से वेटरनरी डॉक्टर भी बुलाए गए लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।